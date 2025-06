Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2024-25

MISE A DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

2024-25

Saint-Mandé, France – 19 juin 2025 - Ubisoft annonce aujourd'hui la mise à disposition sur le site de la Société de son document d’enregistrement universel incorporant son rapport financier annuel de l'exercice fiscal 2024-25 (1er avril 2024 - 31 mars 2025).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur d’univers reconnu, dont la mission est d’enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de divertissement originales et inoubliables. Portées par des équipes réparties dans le monde entier, ses productions couvrent un large éventail de jeux emblématiques, parmi lesquels Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Les Lapins Crétins®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Avec Ubisoft Connect, les joueurs bénéficient d’un écosystème de services leur permettant d’enrichir leur expérience, de débloquer des récompenses et de rester connectés, quelle que soit la plateforme utilisée. Grâce à l’abonnement Ubisoft+, ils peuvent accéder dès leur sortie aux nouveautés, aux éditions premium et aux contenus additionnels, que ce soit sur PC, consoles ou via le cloud. Sur l’exercice fiscal 2024-2025, Ubisoft a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,85 milliard d’euros. Pour en savoir plus : www.ubisoftgroup.com.

