Groupe Dynacor annonce des ventes de 26,1 millions $ US en mai 2025

MONTRÉAL, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX-DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui des ventes d'or non auditées de 26,1 millions $ en mai et des ventes cumulées de 128,9 millions $ depuis le début de l'année. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits marquants du mois

Les ventes d'or ont atteint 26,1 millions $ (36,2 millions $CA 1 ) en mai 2025, contre 23,7 millions $ (32,4 millions $CA) en mai 2024.



) en mai 2025, contre 23,7 millions $ (32,4 millions $CA) en mai 2024. L'augmentation des ventes de 2,4 millions $ ou +10,1 % par rapport à mai 2024 résulte d'une augmentation du prix de vente (+32,1 %) partiellement compensée par une diminution du volume (-21,9 %) qui, en partie, résulte d'une maintenance planifiée de l'usine.



En mai, le prix de vente de l'or s'est établi en moyenne à 3 293 $ l'once, contre 2 340 $ l'once, soit une augmentation de 40,7 % par rapport à mai 2024.

Faits marquants depuis le début de l'année

Les ventes d'or cumulées ont atteint 128,9 millions $ à la fin du mois de mai 2025, contre 116,4 millions $ pour la même période de 2024, soit une augmentation de 12,5 millions $ ou +10,7 %.



En 2025, le prix de vente de l'or s'élève en moyenne à 3 015 $ l'once, contre 2 178 $ l'once en 2024, soit une augmentation de 38,4 %.



La Société est en bonne voie pour atteindre ses prévisions de ventes annuelles, qui se situent entre 345 et 375 millions $.



À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

1 Les ventes sont converties en utilisant le taux de change mensuel moyen.

