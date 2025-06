Þátttaka Ísfélags hf. í fjármögnun Austur Holding AS vegna hlutafjárútboðs Kaldvik AS

Ísfélag hf. („félagið“) sem er 29,3% hluthafi í Austur Holding AS („Austur“) tilkynnir hér með um aðkomu félagsins að fjármögnun Austur vegna þátttöku Austur í hlutafjárhækkun Kaldvik AS, í kjölfar samþykktar hluthafafundar Kaldvik AS þann 19. júní 2025.

Kaldvik AS, sem er skráð á Nasdaq First North Growth Market og Euronext Growth í Osló í Noregi, tilkynnti þann 5. júní 2025 um niðurstöðu lokaðs hlutafjárútboðs vegna útgáfu 38.011.500 nýrra hluta að fjárhæð NOK 532 milljónum eða um það bil EUR 46,2 milljónum. Þar af fékk Austur úthlutað um 27.045.027 hlutum sem svarar til um 71,2% af heildarúthlutun útboðsins eða að fjárhæð NOK 378,6 milljónum sem nemur um EUR 33 milljónum. Framangreind úthlutun nýrra hluta var m.a. háð samþykki hluthafafundar Kaldvik AS. Einnig hefur í kjölfar útboðsins verið tilkynnt um kaup Austur þann 10. júní 2025 á 860.000 hlutum í Kaldvik AS.

Í kjölfar samþykkis hluthafafundar Kaldvik AS þann 19. júní 2025 á hlutafjárhækkun í Kaldvik AS er Austur skuldbundið til að greiða sinn hluta úthlutunar samkvæmt niðurstöðu útboðsins. Samkvæmt fjármögnunarsamningi milli Austur og hluthafa þess leggur Ísfélag Austur til fjármögnun í tengslum við framangreind viðskipti að fjárhæð NOK 341 milljónir eða sem nemur um EUR 29,7 milljónum sem samanstendur annars vegar af eiginfjárframlagi og hins vegar af breytanlegum hluthafalánum. Að loknum þessum viðskiptum verður eignarhlutur Austur 57,35% í Kaldvik AS en var áður 54,06%.

Fjárfestingin er liður í stefnu Ísfélags að breikka tekjustofna þess og styðja við frekari uppbyggingu Kaldvik AS.