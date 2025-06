Des délégués internationaux et nationaux se sont réunis dans le Liaoning pour explorer les opportunités commerciales liées à l’intégration culturelle, sportive et touristique

CHAOYANG, Chine, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Conférence sur l’intégration de haute qualité de la culture, du sport et du tourisme du Liaoning s’est tenue à Chaoyang, dans la province du Liaoning, du 13 au 14 juin 2025. Des délégués venus de toute la Chine et du monde entier se sont réunis à Chaoyang pour explorer les pistes d’une intégration plus poussée de la culture, du sport et du tourisme, mais aussi pour rechercher des opportunités de coopération commerciale.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

La province du Liaoning accueille cette conférence depuis trois ans. Ces dernières années, le Liaoning a constamment développé sa marque « Boundless Hospitality in the Vast Land of Liaoning » (Hospitalité sans limites dans le vaste territoire du Liaoning), créant ainsi un espace propice aux collaborations.

La conférence de cette année a été ponctuée par une série d’événements, dont une exposition et un échange de résultats en matière d’intégration culture-sport-tourisme, ainsi que des présentations promotionnelles et des forums d’investissement spécialisés destinés aux secteurs concernés.

Avant la conférence, les dirigeants du gouvernement provincial du Liaoning et les participants ont visité le Chaoyang Bird Fossil National Geological Park (Parc géologique national des fossiles d’oiseaux de Chaoyang). Unique parc à thème fossilifère in situ au monde, il offre une vitrine complète de la biodiversité du Jehol, avec plus d’un millier de spécimens fossiles, ainsi que des trésors de renommée mondiale tels que l’« Archaefructus liaoningensis » et le « Sinosauropteryx ». Ces découvertes ont valu à Chaoyang le titre de « lieu où la première fleur a éclos et où le premier oiseau a pris son envol ».

Forte de son riche patrimoine culturel et de ses ressources naturelles extraordinaires, l’accueil de cette conférence a offert à Chaoyang l’occasion idéale de dévoiler sa splendeur au monde. Un réseau touristique culturel multi-destinations, développé autour du centre-ville de Chaoyang, a ainsi vu le jour. Les statistiques montrent que le jour férié du Premier mai, les principaux sites touristiques de Chaoyang ont connu une augmentation remarquable du nombre de touristes, passant de 1,44 million en 2023 à 3,92 millions en 2025, soit une augmentation de 272 %. « Notre prochaine étape consiste à utiliser cet événement comme catalyseur pour améliorer encore le développement de nos projets, la construction de notre marque et la qualité de nos services. Notre objectif est de faire de Chaoyang une destination touristique de loisirs de renommée mondiale », a déclaré Wang Yonghui, directeur du Chaoyang Municipal Bureau of Culture and Tourism (Bureau municipal de la culture et du tourisme de Chaoyang).

Source : The Organizing Committee of 2025 Liaoning Culture, Sports, and Tourism High-Quality Integration Conference