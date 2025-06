A Axi convida traders a explorar seu programa de capital financiado com benefícios gratuitos e acesso antecipado ao compartilhamento de lucros

SYDNEY, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A principal corretora online de FX e CFD, Axi, está retomando a promoção de destaque do ano passado em sua oferta de alocação de capital, convidando mais traders a usufruírem dos benefícios do Axi Select.

Durante agosto de 2025, todos os clientes novos e existentes do Axi Select na fase Seed, a primeira etapa do programa, terão acesso a US$ 5.000 em capital de negociação e poderão se beneficiar de uma generosa oferta de compartilhamento de 10% dos lucros ao final do mês. Essa promoção exclusiva permite que os traders não apenas entrem no programa financiado da corretora de forma gratuita, mas também se beneficiem de uma oportunidade de compartilhamento de lucros, geralmente indisponível nessa etapa inicial.

O compartilhamento de lucros tradicionalmente não está disponível na fase Seed. Nessa etapa, os traders focam em consolidar seus conhecimentos e habilidades por meio da Trading Room e do Dashboard do Axi Select. No entanto, uma vez que progridem para a fase Incubation, a segunda do Axi Select, a estrutura muda significativamente, tornando-os elegíveis para 40% de compartilhamento de lucros a partir dos fundos da Axi, que pode chegar a 90% ao atingirem o nível máximo do programa.

Essa oferta por tempo limitado tem como objetivo mostrar o enorme potencial do Axi Select a um público mais amplo de traders talentosos e ambiciosos. Como afirma Greg Rubin, Head do Axi Select: "Em agosto, convidamos traders novos e já ativos a descobrir a inovação que é o Axi Select. O Axi Select não é apenas uma promessa vazia de sucesso. Diversos traders já garantiram o valor máximo de financiamento de US$ 1.000.000. Nosso revolucionário programa centrado no trader oferece todas as ferramentas e suporte necessários para orientar sua jornada de negociação."

A participação na promoção é gratuita e sem taxas. Os principais requisitos para novos traders são: criar sua conta no Axi Select, financiá-la com pelo menos US$ 500 e se qualificar para a fase Seed antes ou durante o período promocional. As negociações realizadas na conta do Axi Select serão espelhadas na conta de alocação, onde todos os lucros gerados durante esse período serão submetidos ao compartilhamento de 10%, pago automaticamente ao final do mês. Clientes que já estão na fase Seed participarão automaticamente ao operarem entre 1º e 31 de agosto. Saiba mais sobre o programa de alocação de capital Axi Select, aqui.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD que conta com milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para obter mais informações ou comentários adicionais da Axi, envie um e-mail para mediaenquiries@axi.com

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como contraparte principal de todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes da Austrália, Nova Zelândia, UE e Reino Unido. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. *Aplicam-se taxas padrão de negociação e depósito mínimo.