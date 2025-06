Le Groupe IT Link annonce la nomination de Matthieu Girard au poste de Directeur Général

Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 19 juin 2025

Le Conseil d’Administration du Groupe IT Link réuni ce jour, présidé par Éric Guillard, a approuvé la nomination de Matthieu Girard au poste de Directeur Général à compter du 1er octobre 2025.

Cette nomination a pour but de renforcer la gouvernance et soutenir le plan de développement ambitieux du Groupe. Cette nouvelle organisation, alignée avec les bonnes pratiques du code Middlenext, permettra à Éric Guillard de poursuivre son action en tant que Président du Groupe conformément aux statuts de la société IT Link SA.

« Matthieu Girard fait partie des artisans de la nouvelle dynamique du Groupe IT Link depuis 2018 aux côtés des membres du Comité de Direction. Son engagement et sa vision ont largement contribué au rayonnement de la société en tant que référence dans le domaine des systèmes connectés et à sa croissance en France et à l’international. Matthieu a tout mon soutien pour piloter ensemble la prochaine étape du Groupe et franchir un nouveau cap dans son développement », déclare Éric Guillard – Président Directeur Général.

« Fort de ses quatre marques - IT Link, NRX, RADèS et Ciao - le Groupe IT Link est devenu un acteur de référence des systèmes connectés. L’entreprise a su se développer tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices : innovation continue, promotion de l’excellence et engagements responsables. Je suis honoré de l’opportunité qui m’est offerte de pouvoir prendre place aux côtés d’Éric Guillard dans cette aventure technologique et humaine. Je tiens à remercier les membres du Conseil d’Administration et du Comité de Direction pour leur confiance et leur soutien », Matthieu Girard.

A propos de Matthieu Girard

À 40 ans, Matthieu Girard, diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Toulouse, a débuté sa carrière dans la communication et le marketing. Il a exercé ces fonctions au sein de sociétés majeures comme la FNAC et Michel et Augustin, avant de rejoindre le Groupe IT Link en janvier 2018 en tant que Directeur Marketing, Communication et Digital.

Membre du Comité de Direction du Groupe, il a activement contribué à l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique Connext'25, lancé en 2021. Il est devenu Directeur de la Stratégie en 2022. En janvier 2023, il a pris en charge l'intégration de la société RADèS, acquise en décembre 2022, en tant que Directeur Général de cette filiale. Enfin, en septembre 2024, Matthieu Girard a été nommé Directeur Général Adjoint du Groupe.

A propos d’IT Link

Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».

Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.





IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

