Ligue de Xing’an en Chine : la fusion de la culture et du tourisme au service de la revitalisation rurale

LIGUE DE XING’AN, Chine, 20 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fin juin, l’événement promotionnel « Hinggan in Mountains · Arxan in Fairy Tales » (Xing’an dans les montagnes · Arxan dans les contes de fées) sera dévoilé. À l’approche de la China Summer Tourism Climate Resource Utilization and Development Conference in Arxan (Conférence estivale chinoise sur l’utilisation et le développement des ressources climatiques et touristiques à Arxan), la Ligue de Xing’an, les autorités locales, les médias officiels, les experts et chercheurs nationaux dans les domaines de la météorologie, de la culture et du tourisme, ainsi que les leaders du secteur, lancent conjointement une chaleureuse invitation internationale, espérant que les voyageurs du monde entier pourront s’émerveiller des paysages grandioses de la Ligue de Xing’an, découvrir ses coutumes locales et s’imprégner de sa culture profonde.

Située au nord-est de la Chine, la Ligue de Xing’an regorge de trésors naturels et culturels incomparables. Ces dernières années, le gouvernement local s’est lancé dans une aventure visionnaire alliant culture et tourisme pour revitaliser les zones rurales. Grâce à l’élaboration minutieuse de 16 itinéraires touristiques saisonniers, la Ligue de Xing’an a orchestré une symphonie d’attractions de premier plan autour de sites historiques empreints d’un esprit révolutionnaire, de prairies de Hanggai, de forêts primitives, de paysages volcaniques énigmatiques et de sources chaudes revitalisantes. Ces itinéraires offrent un aperçu panoramique du charme et du mystère de la Ligue de Xing’an.

La Ligue de Xing’an a ingénieusement intégré la musique à son secteur touristique pour créer la marque populaire « Musical Tours in Inner Mongolia » (Circuits touristiques en Mongolie intérieure), qui dynamise l’économie locale en stimulant la consommation culturelle et touristique, tout en consolidant les communautés rurales grâce à la création d’emplois et à la hausse des revenus. En harmonisant les performances musicales dans le cadre du festival animé du « Daily Naadam » et en organisant des concerts exaltants dans les prairies, la Ligue de Xing’an a favorisé les échanges culturels dynamiques entre les visiteurs et les locaux. De plus, l’introduction de services de musicothérapie dans des hôtels étoilés ont sublimé l’expérience des clients, qui gardent un souvenir inoubliable de leur séjour. Des danses carrées animées aux présentations culturelles captivantes, en passant par les concours de chants villageois entre agriculteurs et éleveurs, une multitude d’événements culturels publics ont enrichi l’expérience culturelle des voyageurs, leur garantissant un « séjour rythmé par les chants et le ravissement ».

Aujourd’hui, la Ligue de Xing’an témoigne d’un développement harmonieux, avec des industries florissantes, des paysages idylliques et des communautés prospères. À l’avenir, elle entend rester fidèle à son engagement d’exploiter le potentiel illimité des ressources culturelles et touristiques, de mettre au point des modèles de développement innovants et de dévoiler de nouvelles surprises aux voyageurs du monde entier.

