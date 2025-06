Bombardier Défense reçoit une commande ferme de deux avions Global 6500 de la part de Saab

L’avion Bombardier Global 6500, une plateforme éprouvée offrant portée opérationnelle, vitesse, fiabilité et autonomie, est une solution à voilure fixe idéale pour des missions spéciales aéroportées dans le monde entier

La plateforme Global 6500 est l’avion de choix pour les gouvernements du monde entier qui cherchent à moderniser et à renforcer leurs capacités de défense





Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier, et Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab, au Salon du Bourget 2025.

PARIS, 20 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense est fière d’annoncer que son partenaire de longue date Saab a passé une commande ferme de deux avions Bombardier Global 6500.

« Par l’intermédiaire de Bombardier Défense, l’avion Global 6500 est l’actif stratégique incontournable des gouvernements du monde entier qui cherchent à moderniser et à renforcer leurs capacités de défense », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Les avions Bombardier Global répondent pleinement aux missions les plus exigeantes en raison de leurs caractéristiques éprouvées, dont leur flexibilité, leur fiabilité, leur puissance, leur distance franchissable et leur capacité à fonctionner en haute altitude. »

Des plateformes à voilure fixe comme l’avion Bombardier Global 6500, qui vole plus vite, plus loin et plus haut que les plateformes de détection aéroportées d’anciennes générations, offrent un avantage important aux gouvernements et aux forces armées. Avec une vitesse maximale de Mach 0,90 et une distance franchissable maximale de 6 600 milles marins (12 223 km), l’avion Bombardier Global 6500 se déplace plus vite et plus loin. La certification pour approche à angle prononcé et l’aile de conception évoluée des avions Global leur permettent d’accéder à plus de destinations que les anciennes plateformes commerciales.

En s’appuyant sur l’expérience d’une flotte de plus de 500 avions de missions spéciales et sur un bilan opérationnel de plus de 3 millions d’heures de vol, Bombardier Défense est devenue le fournisseur privilégié de solutions aéroportées pour les missions les plus critiques. Les gammes d’avions Challenger et Global de l’entreprise représentent la solution idéale pour des missions telles que l’assistance humanitaire urgente, le transport de chefs d’État, la patrouille maritime, et la recherche et le sauvetage.

Les solutions proposées vont des forfaits clés en main comprenant toutes les activités de conception, de fabrication, d’essais et de certification, au soutien d’ingénieurs spécialistes et à la supervision technique, en passant par la collaboration à des services personnalisés propres aux exigences de la mission.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

