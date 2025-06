Le Syndicat des Métallos célèbre une victoire historique à l'occasion de l'entrée en vigueur de la législation fédérale anti-briseurs de grève

OTTAWA, Ontario, 20 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante sur l'entrée en vigueur de la loi fédérale anti-briseurs de grève :

« Aujourd'hui, le Syndicat des Métallos célèbre une victoire attendue depuis longtemps pour les travailleuses et les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale, alors que la loi anti-briseurs de grève entre officiellement en vigueur, un an jour pour jour après avoir reçu la sanction royale.

Il s'agit d'un événement majeur pour les droits des travailleuses et des travailleurs au Canada. Pendant des décennies, les Métallos ont mené la lutte pour interdire le travail des briseurs de grève et rétablir l'équité à la table de négociation. Aujourd'hui, cette lutte porte ses fruits. Les travailleuses et travailleurs sous réglementation fédérale bénéficieront enfin de la protection qu'ils méritent pendant qu'ils exercent des moyens de pression et des lock-out.

Le projet de loi C-58, adopté à l'unanimité par la Chambre des communes lors du précédent Parlement, interdit le recours à des briseurs de grève pendant les arrêts de travail légaux et introduit de nouvelles règles exigeant que toute exception pour les services essentiels soit mise en œuvre après avoir fait l'objet d'un accord négocié entre les parties à la table de négociation. En renforçant le Code canadien du travail, la législation aligne les protections fédérales sur celles de juridictions telles que le Québec et la Colombie-Britannique, où des mesures anti-briseurs de grève existent déjà.

Les briseurs de grève divisent les travailleuses et travailleurs, prolongent les conflits du travail et entravent les négociations collectives. La loi fédérale réduira la durée et le nombre de grèves et de lock-out et donnera aux salariés une véritable chance d'améliorer leurs conditions de travail. Cette victoire est le résultat de décennies de lobbying de la part de nos membres et de l'ensemble du mouvement syndical, avec l'aide de nos alliés au Parlement.

La mise en œuvre d'aujourd'hui n'est pas seulement symbolique, elle change les règles du jeu. Pendant trop longtemps, les travailleuses et travailleurs assujettis à la réglementation fédérale se sont vu refuser la même protection que celle qui existe dans certaines provinces. Grâce à ces nouvelles dispositions, les employeurs ne peuvent plus entraver le pouvoir de l'action collective en recrutant des scabs. Il s'agit d'une étape cruciale pour l'équité et le respect sur les lignes de piquetage.

Personne ne fait grève pour le plaisir. C'est toujours une option de dernier recours et souvent le choix le plus difficile que nos membres doivent faire. Lorsque les employeurs ont recours à des scabs, ils déchirent les communautés, montent les travailleurs les uns contre les autres et divisent même les membres d'une même famille. C'est pourquoi cette loi est si importante : pour nos droits, notre dignité et notre futur.

Si cette législation représente un réel progrès, elle n'est pas parfaite. Certaines dispositions restent floues et pourraient affaiblir le plein effet de la loi. Les Métallos continueront à se battre pour combler les lacunes, renforcer l'application de la loi et veiller à ce que les travailleuses et travailleurs ne soient jamais remplacés au cours d'une grève ou d'un lock-out.

Cette victoire appartient à chaque travailleuse et travailleur qui s'est tenu sur une ligne de piquetage, à chaque section locale qui a fait entendre sa voix et à chaque allié au Parlement qui s'est tenu à nos côtés. Mais notre travail n'est pas terminé. Nous veillerons de près à ce que cette loi soit appliquée et nous continuerons à nous battre pour étendre ces protections aux travailleuses et travailleurs de tout le Canada, quelle que soit la juridiction. »

