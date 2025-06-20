Founder Group 管理层就美国太阳能企业股票市场状况发表评论

吉隆坡，马来西亚, June 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited（NASDAQ：FGL，下称“Founder Group”或“公司”）是马来西亚领先的太阳能光伏系统工程设计、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。公司向投资者保证，公司不会受到美国参议院小组提出的在 2028 年前逐步取消太阳能税收抵免的影响。

Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示：“Founder Group 主要在马来西亚运营，在美国没有业务。因此，公司不应受到当前导致美国太阳能股票抛售的市场情绪影响。 虽然我们在纳斯达克上市，与美国太阳能股票同场交易，但我们不会受到这些税收抵免可能取消的影响。”

Lee 先生继续说道：“我们的收入主要来自马来西亚市场，因此不受 Donald Trump 总统税收减免和支出法案所提议的变动影响。 在不久的将来，我们的扩张将集中在东南亚地区。 向美国扩张不在我们目前的计划之内。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏设施的全流程工程设计、采购、建设和调试解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

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