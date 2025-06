EssilorLuxottica e Meta lanciano Oakley Meta, una nuova categoria di Performance AI Glasses per atleti e appassionati

Dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta nasce una nuova linea di occhiali a marchio Oakley con intelligenza artificiale, che prosegue il percorso già tracciato con Ray-Ban Meta



Parigi, Francia e Menlo Park, California, 20 giugno 2025 – EssilorLuxottica e Meta Platforms annunciano Oakley Meta, una nuova categoria di “Performance AI Glasses” che combinano l’intelligenza artificiale avanzata di Meta con il design iconico di Oakley e le lenti PRIZM, rivoluzionando il modo in cui atleti e appassionati vivono e celebrano i loro più grandi traguardi, dentro e fuori dal campo. Oakley Meta è la nuova linea di smart glasses nata dalla collaborazione tra le due società dopo il successo straordinario di Ray-Ban Meta, gli occhiali con tecnologia IA più venduti al mondo che hanno ispirato milioni di consumatori e che per primi hanno definito questa nuova categoria di prodotto.

Oakley Meta HSTN, primo modello della collezione, offrirà ai consumatori nuove innovazioni tecnologiche come la registrazione in Ultra HD 3K, per video più nitidi e a risoluzione più alta rispetto al Full HD (1080p). Gli utenti potranno inoltre ascoltare la loro musica e i loro podcast preferiti grazie ad altoparlanti open-ear perfettamente integrati nella montatura. Gli Oakley Meta HSTN garantiscono il 40% in più di durata della batteria, ovvero fino a 8 ore di utilizzo e fino a 19 ore in standby. Inoltre, sono accompagnati da una custodia di ricarica che offre fino a 48 ore di autonomia, anche in movimento.

Gli Oakley Meta HSTN sono disponibili anche con lenti PRIZM, una delle innovazioni più avanzate nel campo delle lenti. Questa tecnologia regola con precisione lo spettro luminoso, intensificando i colori e riducendo le distrazioni visive. In questo modo, i minimi dettagli emergono con chiarezza, per una visione più nitida, a favore di reattività e prestazioni.

“Oakley Meta rappresenta una nuova importante tappa nel nostro percorso nel mondo dei wearable. Grazie al design di Oakley e all’innovazione di Meta nell’intelligenza artificiale e nello spatial computing, stiamo ridefinendo gli standard dell’intero settore,” ha dichiarato Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica. “Questo progetto è parte di una strategia più ampia, che guarda a brand e tecnologie diverse, e riflette appieno la nostra ambizione: creare una categoria di occhiali connessi che abbraccia stili di vita, consumatori e modalità d’uso diversi tra loro. Combinando design, funzionalità ed emozioni, possiamo rafforzare le connessioni umane e dar vita a esperienze nuove e autentiche, valorizzando l’unicità di ogni marchio. E siamo solo all’inizio.”

“Da 50 anni spingiamo oltre i limiti del possibile, animati dall’ossessione di affrontare sfide ancora senza soluzione,” ha affermato Caio Amato, Global President di Oakley. “Insieme a Meta stiamo ridefinendo i confini della realtà – non si tratta solo di migliorare le performance, ma anche di amplificare il potenziale umano come mai prima d’ora. È solo il primo capitolo di una nuova era nel mondo dello sport.”

“Gli occhiali sono lo strumento ideale per permettere alle persone di ascoltare musica, registrare video e ricevere supporto dall’IA,” ha dichiarato Alex Himel, VP of Wearables di Meta. “Siamo orgogliosi del successo di Ray-Ban Meta e siamo entusiasti di estendere la nostra collaborazione con Oakley, il brand eyewear più iconico nel mondo dello sport performance. I nostri team lavorano insieme da anni per comprendere le esigenze degli atleti e non vediamo l’ora di offrire nuove esperienze che si integrino perfettamente nella loro vita quotidiana, dentro e fuori dal campo”.

La collezione Oakley Meta HSTN comprende sei combinazioni di colori per montature e lenti, compatibili anche con lenti graduate.

Oakley Meta HSTN Warm Grey con lenti PRIZM™ Ruby ​ ​

Oakley Meta HSTN Black con lenti PRIZM™ Black polarizzate ​ ​

Oakley Meta HSTN Brown Smoke con lenti PRIZM™ Deep Water polarizzate ​ ​

Oakley Meta HSTN Black con lenti Transitions Amethyst ​ ​

Oakley Meta HSTN Clear con lenti Transitions Grey

Oakley Meta HSTN Black con lenti Clear

Un’edizione limitata degli Oakley Meta HSTN pensata per celebrare i 50 anni di Oakley e rendere omaggio all’eredità del marchio e alla nuova era di innovazione con Meta, con dettagli in oro 24k e lenti PRIZM polarizzate, sarà disponibile in preordine a partire dall’11 luglio al prezzo di 499$, mentre il resto della collezione verrà lanciata nel corso dell’estate, a partire da 399$. Gli Oakley Meta HSTN saranno disponibili negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Italia, Spagna, Austria, Belgio, Australia, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. Oakley e Meta stanno inoltre lavorando per portare gli Oakley Meta HSTN in Messico, India e negli Emirati Arabi Uniti entro la fine dell’anno.

EssilorLuxottica e Meta collaborano con successo dal 2019. Gli occhiali Ray-Ban Meta, lanciati nel 2023, hanno rivoluzionato il mondo degli smart glasses, grazie a un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e comfort, conquistando rapidamente milioni di consumatori in tutto il mondo.

Per celebrare il lancio, Oakley e Meta presenteranno una nuova campagna globale con protagonisti Patrick

Mahomes, tre volte MVP (Most Valuable Player) del Super Bowl e atleta Oakley di lunga data, e Kylian Mbappé, vincitore della Coppa del Mondo e atleta Oakley. Il duo porterà il proprio stile unico per valorizzare i nuovi Oakley Meta HSTN. Gli occhiali debutteranno anche presto anche nell’ambito di eventi sportivi, a partire dal Fanatics FanFest il 20 giugno, seguito dalla UFC International Fight Week dal 25 al 27 giugno.





Allegato