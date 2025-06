AS Inbank sõlmis ühinemislepingu Inbank Ventures OÜ-ga

Täna, 20. juunil 2025, sõlmis AS Inbank notariaalse ühinemislepingu oma 100% tütarettevõtte Inbank Ventures OÜ-ga. Ühinemise tulemusel lõpetab Inbank Ventures OÜ tegevuse ilma likvideerimiseta ning AS-ist Inbank saab selle õigusjärglane. Inbank Ventures OÜ tegeleb valdusettevõttena ning pakub IT-tugiteenuseid Inbanki kontserni siseselt. Ühinemise eesmärk on kooskõlastada kontserni juriidiline struktuur tegeliku äritegevuse loogikaga ning suurendada organisatsiooni tõhusust, seejuures muutmata kontserni konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seisu.



Ühinemine jõustub pärast vastava loa saamist Finantsinspektsioonilt ning ühinemise lõpuleviimine on eelduslikult planeeritud 2026. aasta esimese kvartali jooksul. Ühinemisleping on lisatud käesolevale teatele. Samuti on võimalik ühinemislepingu ning teiste ühinemise dokumentidega (sh ühinemisaruanne) tutvuda AS Inbank kontoris aadressil Niine 11, Tallinn.



Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5600 kaupmehega on Inbankil 941 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee

Manus