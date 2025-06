EDF : EDF annonce la signature d’un accord avec Apollo pour l’émission d’emprunts obligataires non cotés d’un montant total maximum de 4,5 milliards de livres sterling

EDF annonce la signature d’un accord avec Apollo pour l’émission d’emprunts obligataires non cotés d’un montant total maximum de 4,5 milliards de livres sterling

EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) annonce la signature d’un accord avec Apollo pour émettre des emprunts obligataires d’un montant total maximum de 4,5 milliards de livres sterling par voie de placement privé non coté, dans le cadre de son programme EMTN.

Cet emprunt obligataire serait émis en trois tranches, chacune ayant une maturité maximum de douze ans. La première tranche, d'un montant nominal total de 1,5 milliard de livres sterling, sera émise le 26 juin 2025. EDF bénéficie d’une option pour émettre les deux autres tranches en 2026 et en 2027.

Cette opération permet à EDF de sécuriser une part substantielle du financement en livre sterling de ses investissements au Royaume-Uni pendant les trois années à venir, en particulier le projet Hinkley Point C.

La notation attendue de l‘obligation émise le 26 juin 2025 est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).

EDF est un émetteur actif de titres de créance et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO 2 /kWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO 2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

Pièce jointe