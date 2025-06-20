Bitget 获格鲁吉亚数字资产牌照，将全球扩张战略推向东欧

塞舌尔维多利亚, June 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 已获得格鲁吉亚的监管批准，可通过第比利斯自由区 (TFZ) 作为数字资产交易所及托管钱包服务提供商开展业务。 此次新牌照的获得是 Bitget 战略扩张的一部分，与该公司拓展东欧牌照布局的计划保持一致。东欧地区拥有开放的监管架构，经济前景积极向好，在加密货币行业增长中的重要性与日俱增。

格鲁吉亚已成为加密货币的重要创新枢纽，其亲商立场和对加密货币及区块链公司的支持环境备受瞩目。 格鲁吉亚在人均加密货币挖矿和区块链整合方面居于全球前列。该国积极推行与全球金融标准接轨的政策，同时充分挖掘新兴加密货币领域的巨大潜力。 第比利斯自由区为数字资产领域的企业提供税收优惠，并制定框架和流程，成为寻求运营灵活性和监管透明度的国际企业的热门选择。

“拥有强大的加密货币友好型框架的地区正在为下一个金融时代的到来奠定基础。 格鲁吉亚就是一个典范，它展现了如何通过战略决策为增长提供机遇，同时保障用户安全性并提高可及性。 Bitget 的目标是与那些深谙长远之道的司法管辖区合作——在这些地方，加密货币是新兴全球经济基础设施的代名词。” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 如是说。

Bitget 进军格鲁吉亚与其更广泛的战略目标保持一致，即在支持负责任创新的市场中扩大影响力。 随着加密货币在东欧的采用加速，该地区对数字资产平台的重要性日益凸显，这些平台希望在合规的架构下服务机构和零售用户。 在诸如格鲁吉亚这样的司法管辖区，监管透明度有助于确保企业在追求增长的同时承担相应的责任，这一原则与 Bitget 的国际扩张战略不谋而合。

目前，Bitget 已在欧洲、拉丁美洲和亚太地区的多个主要司法管辖区成功注册， 包括在澳大利亚的 AUSTRAC、意大利的 OAM 注册，以及在波兰、保加利亚、立陶宛和捷克共和国注册成为虚拟资产服务提供商。 在英国，Bitget 根据《2000 年金融服务与市场法》第 21 条的规定，与获授权人合作运营其经 FCA 批准的平台。 此外，Bitget 最近又在萨尔瓦多取得牌照、在阿根廷完成注册，进一步拓展了其在新兴和成熟经济体的业务版图。这些举动释放出明显信号，即 Bitget 有意进军引发下一波加密货币采用浪潮的市场。

在这种强劲的发展势头下，Bitget 再增格鲁吉亚牌照，这表明其更青睐实施加密货币友好型框架和审慎监管的地区。 每一个新牌照都标志着 Bitget 的全球战略又向前推进了一步，即通过高质量的产品、世界级的安全保障以及对当地法规的严格遵守，推动加密货币融入日常基础设施。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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