Bitget 成功獲得格魯吉亞數碼資產牌照，東歐全球擴張策略再下一城

塞席爾維多利亞, June 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布，已取得格魯吉亞監管機構核准，將透過第比利斯自由區 (TFZ) 提供數碼資產交易與託管錢包服務。 是次新牌照取得進展，是 Bitget 東歐策略佈局的重要進程，東歐地區正通過開放式監管框架及前瞻性經濟政策，逐步引領加密貨幣市場發展。
格魯吉亞已躋身成為加密貨幣創新重鎮，該國親商界的立場及支持加密貨幣和區塊鏈企業的環境廣受矚目。 格魯吉亞不僅在人均加密挖礦及區塊鏈整合方面名列前茅，更同步推行符合國際金融標準的政策，並大力發展充滿潛力的新興加密領域。 第比利斯自由區提供稅務優惠，並為數碼資產領域的公司制訂完善框架及程序，吸引尋求靈活營運與明確監管的國際企業進駐。
Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「加密友好政策完備的區域，正為新世代金融奠定根基。 格魯吉亞完美展現策略性政策如何兼顧用戶守護與服務普及，同時開創發展契機。 Bitget 致力與洞悉長期價值的司法管轄區合作，合力推動加密貨幣成為全球新興經濟基礎建設。」
Bitget 進軍格魯吉亞市場，呼應其擴大據點支持負責任創新的市場廣大目標。 由於東歐加快對加密貨幣採納的步伐，對有意在合規架構下為機構及散戶提供服務的數碼資產平台而言，該區的地位日漸顯得重要。 像格魯吉亞這樣具監管透明度的司法管轄區，能確保發展與責任並重，這方面與 Bitget 海外拓展的策略不謀而合。
Bitget 目前在歐洲、拉丁美洲及亞太區等多個主要司法管轄區皆擁有註冊， 包括澳洲 AUSTRAC、意大利 OAM，以及波蘭、保加利亞、立陶宛和捷克共和國的虛擬資產服務供應商登記。 在英國，Bitget 按照《2000 年金融服務與市場法案》(Financial Services and Markets Act 2000) 第 21 條規定，與獲授權機構合作營運 FCA 核准平台。 此外，Bitget 最近取得薩爾瓦多牌照及阿根廷註冊，深化其對新興與成熟市場的覆蓋範圍，此乃塑造下一波採用加密貨幣的市場的策略舉措。
格魯吉亞新牌照延續此發展氣勢，彰顯 Bitget 對實施加密友善框架且監管穩健地區的優先偏好。 每個新牌照都象徵著 Bitget 的全球策略又邁進一步，透過優質產品、世界級安全標準及嚴謹在地合規，推動加密貨幣融入日常基礎建設中。
關於 Bitget
Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。
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