Bitget 成功獲得格魯吉亞數碼資產牌照，東歐全球擴張策略再下一城

塞席爾維多利亞, June 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布，已取得格魯吉亞監管機構核准，將透過第比利斯自由區 (TFZ) 提供數碼資產交易與託管錢包服務。 是次新牌照取得進展，是 Bitget 東歐策略佈局的重要進程，東歐地區正通過開放式監管框架及前瞻性經濟政策，逐步引領加密貨幣市場發展。

格魯吉亞已躋身成為加密貨幣創新重鎮，該國親商界的立場及支持加密貨幣和區塊鏈企業的環境廣受矚目。 格魯吉亞不僅在人均加密挖礦及區塊鏈整合方面名列前茅，更同步推行符合國際金融標準的政策，並大力發展充滿潛力的新興加密領域。 第比利斯自由區提供稅務優惠，並為數碼資產領域的公司制訂完善框架及程序，吸引尋求靈活營運與明確監管的國際企業進駐。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「加密友好政策完備的區域，正為新世代金融奠定根基。 格魯吉亞完美展現策略性政策如何兼顧用戶守護與服務普及，同時開創發展契機。 Bitget 致力與洞悉長期價值的司法管轄區合作，合力推動加密貨幣成為全球新興經濟基礎建設。」

Bitget 進軍格魯吉亞市場，呼應其擴大據點支持負責任創新的市場廣大目標。 由於東歐加快對加密貨幣採納的步伐，對有意在合規架構下為機構及散戶提供服務的數碼資產平台而言，該區的地位日漸顯得重要。 像格魯吉亞這樣具監管透明度的司法管轄區，能確保發展與責任並重，這方面與 Bitget 海外拓展的策略不謀而合。

Bitget 目前在歐洲、拉丁美洲及亞太區等多個主要司法管轄區皆擁有註冊， 包括澳洲 AUSTRAC、意大利 OAM，以及波蘭、保加利亞、立陶宛和捷克共和國的虛擬資產服務供應商登記。 在英國，Bitget 按照《2000 年金融服務與市場法案》(Financial Services and Markets Act 2000) 第 21 條規定，與獲授權機構合作營運 FCA 核准平台。 此外，Bitget 最近取得薩爾瓦多牌照及阿根廷註冊，深化其對新興與成熟市場的覆蓋範圍，此乃塑造下一波採用加密貨幣的市場的策略舉措。

格魯吉亞新牌照延續此發展氣勢，彰顯 Bitget 對實施加密友善框架且監管穩健地區的優先偏好。 每個新牌照都象徵著 Bitget 的全球策略又邁進一步，透過優質產品、世界級安全標準及嚴謹在地合規，推動加密貨幣融入日常基礎建設中。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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