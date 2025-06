Rogers conclut une transaction pour un investissement en capitaux propres de 7 milliards $ CA

Les produits serviront à rembourser la dette de l’entreprise

Rogers conservera le plein contrôle opérationnel de son réseau sans-fil

TORONTO, 20 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A et RCI.B; NYSE : RCI) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une transaction pour un investissement en capitaux propres de 7 milliards $ CA provenant de fonds gérés par Blackstone et d’investisseurs institutionnels canadiens de premier plan.

Blackstone a acquis une participation minoritaire dans une nouvelle filiale canadienne de Rogers qui détient une partie de son infrastructure de transport du réseau sans-fil. Rogers conserve le plein contrôle opérationnel de son réseau, et les résultats financiers de la filiale figureront dans ses états financiers consolidés.

« Cette transaction démontre toute la confiance des investisseurs à l’égard de Rogers et de nos actifs de classe mondiale, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction. Grâce à cet important investissement, nous libérons la valeur non reconnue de nos actifs clés et nous remplissons notre engagement visant à réduire le ratio d’endettement. »

Le groupe d’investisseurs dirigé par Blackstone comprend l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPC), la Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse), l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), la Société de gestion des investissements de la Colombie-Britannique (BCI) et Investment Management Corporation of Ontario (IMCO).

Des renseignements supplémentaires sur la transaction et ses modalités sont disponibles dans le profil de Rogers sur SEDAR+, à sedarplus.ca.

