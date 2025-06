Certifié et rentable : AIXA Miner redéfinit les revenus passifs issus des cryptomonnaies après avoir obtenu l'agrément du FinCEN

Colorado, USA, 21 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIXA Miner, une plateforme de minage cryptographique en nuage de premier plan, a officiellement obtenu la certification FinCEN Money Services Business (MSB), devenant ainsi l'une des rares plateformes de minage entièrement réglementées aux États-Unis. Cette étape réglementaire a rapidement renforcé la confiance des investisseurs, en particulier parmi les utilisateurs américains, et a contribué à élargir la base d'utilisateurs mondiale d'AIXA Miner à plus de 5 millions de mineurs actifs.

Le cloud mining est en train de devenir la solution incontournable pour générer des revenus cryptographiques sans les coûts initiaux liés aux installations minières traditionnelles. Contrairement au minage traditionnel, qui nécessite du matériel coûteux et des connaissances techniques, AIXA Miner permet aux utilisateurs de louer de la puissance de hachage et de gagner des récompenses cryptographiques sans intervention manuelle, sans matériel, sans facture d'électricité et sans configuration complexe. Il élimine également la nécessité de gérer les activités de minage et la maintenance du matériel. Depuis son lancement, la plateforme génère des revenus passifs quotidiens qui aident les utilisateurs à atteindre leurs objectifs financiers.



Gagnez des revenus cryptographiques passifs sans tracas — sans matériel, sans frais généraux

Miner propose une gamme de contrats de minage optimisés par l'IA grâce auxquels les utilisateurs peuvent gagner jusqu'à 6 448 dollars par jour, en fonction de leur niveau d'investissement. Mieux encore, les nouveaux utilisateurs peuvent commencer à miner gratuitement, grâce à un plan d'essai de minage en nuage Litecoin qui comprend un bonus d'inscription de 20 dollars.

Depuis son lancement en 2020, AIXA Miner est devenu l'un des favoris des investisseurs en cryptomonnaies grâce à son infrastructure hautement sécurisée, ses opérations respectueuses de l'environnement et ses rendements généreux. La société a rapidement gagné en popularité parmi les meilleurs sites de minage en cloud Bitcoin, Litecoin et Dogecoin. Chaque plan offre un capital remboursable et des bénéfices quotidiens, avec des durées de contrat allant de 1 à 30 jours, ce qui est idéal pour les investisseurs à la recherche de flexibilité et de faible risque.



Pourquoi les investisseurs en cryptomonnaies choisissent-ils AIXA Miner?

AIXA Miner se distingue comme l'une des plateformes de cloud mining les plus fiables et les plus rentables du secteur. Voici ce qui distingue AIXA Miner dans le domaine très concurrentiel du cloud mining:

Bonus d'inscription de 20 $ - Les nouveaux utilisateurs reçoivent un bonus gratuit de 20 $ pour essayer le contrat de cloud mining Litecoin d'AIXA. Ils peuvent ainsi explorer la plateforme sans risque avant d'engager des capitaux réels. Mining durable et respectueux de l'environnement - AIXA exploite plus de 100 fermes de mining alimentées par des énergies renouvelables, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les investisseurs en cryptomonnaies soucieux de l'environnement. Automatisation 100 % mains libres - Pas de matériel, pas de connaissances en mining, pas de travail manuel. L'IA d'AIXA gère toutes les activités de mining, offrant aux utilisateurs une source de revenus véritablement passive. Programme d'affiliation lucratif - Gagnez 5 % de commission en parrainant d'autres personnes. Partagez votre lien de parrainage et augmentez vos revenus sans effort. Adhésions VIP à plusieurs niveaux et bonus - En fonction du montant de votre investissement, AIXA place les utilisateurs dans des niveaux VIP exclusifs avec des récompenses potentielles allant de 88 $ à plus de $500000. Plateforme mondiale, confiance réglementaire - AIXA Miner est actif dans plus de 150 pays et est désormais officiellement certifié FinCEN MSB aux États-Unis, offrant conformité, transparence et tranquillité d'esprit aux investisseurs mondiaux.



Comment commencer à miner avec AIXA Miner en quelques minutes

Il est très simple de se lancer dans le minage de cryptomonnaies:

Rendez-vous sur http://www.aixaminer.com et inscrivez-vous avec votre adresse e-mail — cela prend moins de 3 minutes.

Réclamez votre bonus de 20 $ et découvrez l'essai gratuit de minage de Litecoin. Sélectionnez un plan de minage, à partir de seulement 100 $. Laissez le système allouer automatiquement les ressources GPU à l'aide d'algorithmes d'IA. Commencez à recevoir des paiements quotidiens en USDT ou dans la cryptomonnaie de votre choix, dans les 24 heures.

Tous les gains peuvent être suivis en temps réel sur le tableau de bord AIXA ou l'application mobile. Vous pouvez également choisir de rejoindre le programme d'affiliation pour bénéficier d'un moyen supplémentaire de gagner des USDT.



Pourquoi c'est le moment idéal pour rejoindre le mouvement du cloud mining

Alors que la difficulté du minage de Bitcoin augmente et que le marché des cryptomonnaies devient de plus en plus complexe, le cloud mining offre une alternative plus simple et plus fiable. AIXA Miner fournit un espace sécurisé et entièrement réglementé pour générer des revenus passifs quotidiens sans volatilité du marché ni barrières technologiques.

S'appuyant sur une optimisation basée sur l'IA, les énergies renouvelables et des prévisions de profits en temps réel, AIXA Miner rend l'investissement dans les cryptomonnaies accessible à tous, quelle que soit l'expérience technique.



Commencez dès aujourd'hui — Disponibilité limitée des contrats

Avec une demande en hausse et des contrats qui se remplissent rapidement, c'est le moment idéal pour commencer à gagner des cryptomonnaies grâce à AIXA Miner. Les contrats sont limités afin de maintenir la rentabilité pour tous les utilisateurs. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à recevoir des récompenses dès demain.