Terra Metals 与 Metalex Commodities 成立合资企业开发 Mwinilunga 铜矿

北卡罗来纳州夏洛特和赞比亚卢萨卡, June 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 赞比亚本土矿业公司 Terra Metals Limited 今天宣布与总部位于美国的 Metalex Commodities Inc. 成立一家具有里程碑意义的合资企业，共同开发和运营赞比亚西北省的 Mwinilunga 铜矿。 这家名为 Lunda Resources 的新合资企业在美国驻卢萨卡大使馆举行的签字仪式上正式成立，美国大使 Michael Gonzales 出席见证。

Lunda Resources 已为项目初期开发投资 2.7 亿赞比亚克瓦查，并计划投入总计 27 亿赞比亚克瓦查用于矿山的全面建设（其中包括铜矿石加工系统）。 预计该矿每年可处理多达 200 万吨矿石，生产约 10 万吨铜精矿、铜黏固剂和钴沉淀物。

Terra Metals 董事长 Mumena Mushinge 表示：“与 Metalex 的合作是我公司和赞比亚矿业未来发展的一个里程碑。 这一合作为我们提供了资源和国际影响力，使我们能够以负责任的方式扩大规模，为当地创造就业机会，并提升赞比亚在全球能源供应链中的份额。”

该合资企业有望产生重大的社会和经济影响：

已经雇用了 130 名赞比亚人，并计划再创造 400 个就业岗位

通过公平采购机制将多达 1000 名手工矿工纳入供应链

设计建设 10 兆瓦太阳能发电及储能设施，以降低排放和燃料消耗

投入超 460 万赞比亚克瓦查用于供水与卫生项目，惠及 3000 余人

承诺至 2030 年前每年投资 2700 万克瓦查用于社区发展，与 Sailunga Ikundu 酋长和 Ntambu 酋长合作推进





Metalex 首席执行官 Ayo Sopitan 表示：“这不仅仅是一项投资，更是建立在可持续发展、创新和当地赋能等共同价值观基础上的战略联盟。 我们的目标是通过 Lunda Resources 向全球市场提供低排放、高影响力的金属，同时推动赞比亚的包容性经济增长。”

美国大使 Gonzales 强调称，该项目是负责任的国际合作的典范：

“这一合作伙伴关系反映了美国致力于加强与赞比亚的商业联系，支持在关键矿产领域进行负责任的投资。 它是美国鼓励和倡导的私营部门领导力的一个有力范例。”

随着全球对铜和钴等关键矿产的需求不断增长，Lunda Resources 代表了赞比亚和美国之间可持续、高影响力矿业合作伙伴关系的新基准。

关于 Terra Metals

Terra Metals Limited 是一家赞比亚本土勘探和采矿公司，致力于在非洲各地以环境和社会可持续的方式开发关键矿产，以供应美国及其盟友市场。

关于 Metalex Commodities Inc.

Metalex Commodities 是一家总部位于美国的金属公司，致力于向全球市场供应非洲生产的碳中和关键金属。

媒体联系人：

Terra Metals Inc.

电子邮件： IR@terrametalsinc.com

电话：+1 (980) 349-3883

网站： www.terrametalsinc.com

赞比亚矿业部长 Paul Kabuswe 与美国驻赞比亚大使 Michael Gonzales 出席 Terra Metals 与 Metalex 价值 1 亿美元协议的签约仪式

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