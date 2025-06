1000 MIGLIA 2025 : l’étape d’aujourd’hui reliera les mers Adriatique et Tyrrhénienne

BRESCIA, Italie, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le départ du quatrième jour de la course des 1000 Miglia 2025 a été donné ce matin à 6 h à Cervia. C’est une distance de 500 km que les équipages devront couvrir, soit la plus longue étape de cette édition. Elle les verra traverser toute la péninsule italienne d’est en ouest en reliant les côtes adriatique et tyrrhénienne avant l’arrivée prévue à Parme.

Parvenus à Forlì, troisième ville-étape pour les Ferrari modernes des 1000 Miglia Tribute, les participants ont marqué l’arrêt pour un contrôle de passage en plein centre-ville sur la Piazza Aurelio Saffi. Après avoir pris la direction du sud, les voitures ont atteint Lardiano où les attendaient une série de 10 épreuves de contre-la-montre. Le classement mis à jour lors de la 88e épreuve de contre-la-montre place toujours Vesco-Salvinelli en tête de la course au volant d’une Alfa Romeo 6C 1750 Ss. Les Argentins les talonnent de près : en deuxième position, on retrouve Erejomovich-Llanos sur une 6C 1500 Ss, et en troisième position, Tonconogy-Ruffini sur une 6C 1550 Gs Spider Z.

Les équipages ont ensuite sillonné les collines des Apennins dans le Parc national de la Forêt du Casentino, après quoi le convoi a quitté l’Émilie-Romagne en franchissant le Col de la Calla où s’est déroulée une épreuve moyenne. Après avoir parcouru une cinquantaine de kilomètres, les équipages ont fait leur arrivée à Stia, une nouveauté absolue pour la Flèche Rouge, qui accueillait un contrôle de passage ainsi qu’un contrôle horaire. Suite à un nouveau contrôle de passage à Pratovecchio, les chronomètres ont été relancés pour une deuxième série d’épreuves sportives.

Au terme d’un long trajet de 80 kilomètres, deux autres contrôles de passage ont été effectués, l’un dans le centre historique d’Empoli, sur la Piazza Farinata degli Uberti, et l’autre à San Miniato. Puis, c’est aux alentours de 14 h que Pontedera commencera à accueillir les équipages sur la Piazza Cordificio Billeri où le déjeuner de course aura lieu.

