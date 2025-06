Bitget se asocia con MotoGP para fusionar la tecnología y la rapidez a alta velocidad

SCARPERIA E SAN PIERO, Italia, June 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, se asocia a MotoGP, el evento de carreras de motociclismo de más alto nivel, en una alianza de alto octanaje que fusiona la velocidad vertiginosa de las carreras con la precisión de alto riesgo de las operaciones con criptomonedas. Como nuevo socio regional para eventos selectos del Gran Premio en Europa y el sudeste asiático, Bitget lleva las criptomonedas a la pista y al carril rápido.

La colaboración, que comienza en el legendario Circuito de Mugello durante el Gran Premio de Italia, marca una nueva era en la que la ingeniería de precisión se combina con la agilidad algorítmica y, donde cada segundo, al igual que cada operación, tiene el poder de hacer que cuente.

La asociación de Bitget se extenderá a múltiples eventos destacados de MotoGP en 2025, incluyendo Italia, Alemania, España e Indonesia, y reunirá a los aficionados del automovilismo y las criptomonedas bajo un mismo lema de rendimiento, resiliencia y velocidad.

"Las carreras son un deporte de milisegundos; las criptomonedas son un mercado de microdecisiones. Esta alianza es nuestra forma de demostrarle al mundo que el éxito, tanto en la pista como en los gráficos, se basa en decisiones inteligentes y una ejecución audaz", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Nos entusiasma unirnos a MotoGP para poner la potencia, la precisión y el potencial al alcance de todos los usuarios y aficionados".

En el corazón de la campaña se encuentra el tres veces campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo, cuya incansable búsqueda de la perfección lo convierte en un icono apropiado para el emblemático eslogan "Make It Count" (Haz que cuente) de Bitget.

"Siempre he creído que las carreras se ganan no solo por instinto, sino aprovechando cada vuelta, cada línea y cada segundo. Es la misma mentalidad que Bitget aporta a las operaciones, y me siento orgulloso de formar parte de esta historia", expresó Jorge Lorenzo. "Los mundos de MotoGP y las criptomonedas no son tan diferentes como parecen: ambos recompensan a quienes se mantienen alertas y piensan rápido".

La campaña incluye activaciones en la pista, experiencias VIP exclusivas y una serie de iniciativas digitales entre plataformas. En Mugello, los líderes de opinión clave y los medios de comunicación tendrán acceso tras bambalinas al paddock y a las interacciones de los pilotos, para combinar toda la energía de alto octanaje del fin de semana de carreras con una impecable experiencia de la marca Bitget.

"MotoGP se basa en la precisión, la innovación y la toma de decisiones a alta velocidad: valores que se alinean de forma natural con Bitget", coincidió Dan Rossomondo, director de Comunicaciones de MotoGP.

Esta colaboración le sigue a las asociaciones principales de Bitget con Lionel Messi, Juventus y LALIGA, y refuerza su trayectoria en cerrar la brecha entre las criptomonedas y la cultura. Con más de 120 millones de usuarios a nivel mundial y un volumen de operaciones diarias que supera los 20 mil millones de dólares, Bitget continúa cambiando la narrativa de la volatilidad a la victoria.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma. Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Acerca de MotoGP

Más rápido. Hacia adelante. Sin miedo. Desde 1949, MotoGP™ se ha convertido en una marca global de deportes y entretenimiento con un legado increíble y un futuro aún más emocionante. Cada temporada, los mejores pilotos de todo el mundo se reúnen para competir con los prototipos de motocicletas más rápidos en algunas de las pistas de carreras más importantes del mundo, para crear el deporte más emocionante del planeta.

