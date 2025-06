Bitget s’associe au MotoGP pour une rencontre fulgurante entre technologie et vitesse

SCARPERIA E SAN PIERO, Italie, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, s’associe au MotoGP, la plus haute catégorie de courses de moto sur route, dans le cadre d’un partenariat survolté alliant la vitesse fulgurante de la course à la précision du trading de cryptomonnaies à enjeux élevés. En tant que nouveau partenaire régional de certains Grands Prix d’Europe et d’Asie du Sud-Est, Bitget propulse les cryptomonnaies sur les circuits de compétition en leur faisant prendre la voie rapide.

Lancée sur l’emblématique circuit du Mugello lors du Grand Prix d’Italie, cette collaboration marque une nouvelle ère où l’ingénierie de précision rencontre l’agilité algorithmique, et où chaque seconde, comme chaque transaction, a le pouvoir de faire la différence.

Le partenariat de Bitget accompagnera plusieurs événements MotoGP de renom en 2025, notamment en Italie, en Allemagne, en Espagne et en Indonésie, réunissant ainsi les passionnés de sport automobile et de cryptomonnaies sous une bannière unique qui flottera aux couleurs de la performance, de la résilience et de la vitesse.

« La compétition moto est un sport dont les résultats se décomptent en millisecondes ; la cryptomonnaie est un marché où chaque opération se décompte en microdécisions. Ce partenariat est notre façon de montrer au monde que le succès, sur les circuits de course comme sur les graphiques de trading, repose sur des mouvements intelligents et une exécution audacieuse », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Nous sommes ravis de rejoindre le MotoGP en mettant tout ce qui compte de puissance, de précision et de potentiel à la portée de chaque utilisateur et de chaque fan. »

Au cœur de cette campagne se trouve le triple champion du monde de MotoGP, Jorge Lorenzo, dont la quête incessante de perfection fait de lui une icône idéale pour le slogan emblématique de Bitget : « Make It Count (Faites la différence) ».

« J’ai toujours pensé que c’est non seulement grâce à l’instinct que l’on gagne des courses, mais aussi en faisant en sorte que chaque tour de circuit, chaque trajectoire, chaque seconde compte. C’est le même état d’esprit que Bitget apporte au trading, et je suis d’autant plus fier de participer à cette aventure », a déclaré Jorge Lorenzo. « Les mondes du MotoGP et des cryptomonnaies ne sont pas aussi différents qu’ils le semblent : ils récompensent tous deux ceux qui savent maintenir leur vigilance et réfléchir vite. »

La campagne comprend des activations en bord de piste, des expériences VIP exclusives ainsi qu’une série d’initiatives numériques multiplateformes. Au circuit du Mugello, les leaders d’opinion et les médias auront accès aux coulisses du paddock et à des interactions avec les pilotes, mélangeant ainsi toute l’énergie fulgurante d’un week-end de course, le tout dans le cadre d’une expérience élégante et signée Bitget.

« Le MotoGP repose sur la précision, l’innovation et la rapidité des décisions, autant de valeurs qui sont déjà naturellement présentes chez Bitget », a indiqué Dan Rossomondo, directeur commercial du MotoGP.

Cette collaboration fait suite aux partenariats phares conclus par Bitget avec Lionel Messi, la Juventus, et LALIGA et renforce ainsi sa capacité à combler le fossé entre crypto et culture. Avec plus de 120 millions d’utilisateurs dans le monde et un volume de transactions quotidien supérieur à 20 milliards de dollars, Bitget ne cesse transformer la volatilité en victoire.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique. Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

À propos de MotoGP

Faster. Forward. Fearless. Depuis 1949, le MotoGP™ est devenu une marque mondiale de sport et de divertissement. Forte d’un héritage incroyable, elle est destinée à un avenir encore plus prometteur. Chaque saison, les plus grands pilotes du monde entier se réunissent pour piloter les prototypes de moto les plus rapides sur certains des plus grands circuits du monde, et ainsi donner vie au sport le plus passionnant du monde.

