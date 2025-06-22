Bitget 与 MotoGP 携手合作，让科技与速度“碰撞出火花”

斯卡佩里亚和圣皮耶罗，意大利, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正与最高级别的摩托车公路赛 MotoGP 展开合作，建立令人振奋的合作伙伴关系，将赛车的飞驰极速与加密货币交易的高风险精准性融为一体。 Bitget 刚刚成为 大奖赛部分指定赛事在欧洲和东南亚的区域合作伙伴，将加密货币带入赛车运动，并进入“快车道”。

此次合作于意大利 大奖赛期间，在标志性的穆杰罗赛道 (Mugello Circuit) 拉开帷幕，开启精密工程与算法敏捷性兼备的新时代，在这里，每一秒如同每笔交易一样，都具有重要意义。

Bitget 的合作伙伴关系将加速覆盖 2025 年多场 MotoGP 重要赛事，包括意大利、德国、西班牙和印度尼西亚站，在“性能、韧性和速度”的激昂旗帜下，将赛车运动和加密货币的粉丝聚集在一起。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“赛车是一项以毫秒为单位的运动，而加密货币则是微决策的市场。 通过此次合作，我们向世界展示：在赛道竞速或交易博弈方面要获得成功，都取决于明智的举措和勇往直前的执行力。 我们很高兴能与 MotoGP 携手，为每一位用户和粉丝带来力量、精准度和潜力。”

此次活动的核心人物是三届 MotoGP World Champion 世界冠军 Jorge Lorenzo，他力求完美，所以成为彰显 Bitget 经典口号“Make It Count”（不负所投）精神的理想明星。

Jorge Lorenzo 说：“我一直相信，赢得比赛不仅仅靠直觉，还要让每一圈、每一条路线、每一秒都发挥作用。 Bitget 为交易赋予同样的思维方式，我很自豪能够成为这个故事的参与者之一。 MotoGP 和加密货币的世界并不像看上去那么不同，而能够保持敏锐和快速思考的人均可从中获益。”

此次盛事包括赛事周边活动、独家 VIP 体验以及一系列跨平台的数字计划。 在穆杰罗赛道，关键意见领袖和媒体将有机会进入围场并与车手进行幕后交流，将赛事周末的澎湃活力融入 Bitget 精心打造的品牌体验。

MotoGP 首席商务官 (CCO) Dan Rossomondo 表示赞赏：“MotoGP 以精准、创新和高速决策为基础——这些价值观与 Bitget 自然契合。”

此前，Bitget 与 Lionel Messi、Juventus 和 LALIGA（西班牙足球甲级联赛） 建立了重要的合作伙伴关系，在弥合加密货币与文化的差距方面具有优良往绩，而此次合作则再添新篇。 Bitget 在全球拥有超过 1.2 亿用户，日交易量突破 200 亿美元，持续在波动的市况中转危为机，获得胜利。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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