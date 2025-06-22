Bitget 與 MotoGP 攜手激發科技與速度的巔峰碰撞

斯卡爾佩里亞和聖皮耶羅，意大利, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 與電單車公路賽事最高殿堂 MotoGP 強強聯手，以風馳電掣的賽道極速之勢演繹分秒必爭的精準加密交易。 作為新晉歐洲及東南亞精選格蘭披治大賽區域合作夥伴，Bitget 正將加密貨幣帶上賽道，創下極速疾馳的新紀元。

從意大利格蘭披治大獎賽的穆傑羅賽道啟程，這場合作開創糅合機械精密與數碼靈動的新篇章。賽道上的分秒必爭，與加密市場的瞬息萬變如出一轍。

2025 年，Bitget 合作版圖將席捲意大利、德國、西班牙及印尼等多個 MotoGP 標誌性電單車競速分站賽，在非凡性能、不屈精神、極速熾熱的統一旗幟下，匯集賽車與加密貨幣的狂熱分子。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「賽車運動勝負在毫秒之間，加密貨幣則是講求細微決策的市場。 是次合作向世界證明，極速賽道及加密市場上的勝負關鍵均在於精準判斷及無畏執行。 我們滿懷熱忱與 MotoGP 合作，將澎湃動能、精確技作及無限潛力交到每位用戶及粉絲手中。」

三屆 MotoGP 世界冠軍 Jorge Lorenzo 成為合作活動的核心人物，這位永不止步、力臻完美的冠軍得主，正好演繹 Bitget 的標誌性「Make It Count（把握價值、成就非凡）」品牌主張。

Jorge Lorenzo 說道：「賽場奪冠不僅靠本能，更要好好善用每一圈、每條線路、每一秒鐘。 Bitget 將這種思維哲學融入加密交易世界，我很榮幸能夠體驗這種致勝之道。 MotoGP 世界與加密貨幣領域其實並無天淵之別——兩者都只眷顧那些目光銳利、思維敏捷的贏家。」

是次活動包括賽道旁互動體驗、VIP 專屬禮遇，以及一系列跨平台數碼企劃。 在穆傑羅賽道，一眾網紅及媒體將獨家直擊後勤區近距離接觸車手，結合週末賽事所發出的一切高能量，盡享 Bitget 精心設計的品牌體驗。

MotoGP 商務總監 Dan Rossomondo 表示贊同：「MotoGP 講求精準行動、積極創新與迅速決策——這些價值觀實在與 Bitget 不謀而合。」

是次合作延續 Bitget 與 Lionel Messi（美斯）、Juventus（祖雲達斯） 及 LALIGA（西甲聯賽） 的重磅合作關係，進一步鞏固其貫穿加密貨幣與文化的輝煌成績。 Bitget 全球用戶突破 1.2 億，每日交易量超過 200 億美元，持續將市場波動造成的焦慮轉化成豐碩收穫。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

關於 MotoGP

迅如閃電， 一往無前， 無所畏懼。 自 1949 年以來，MotoGP™ 已發展成為擁有輝煌歷史與精彩未來的全球體育及娛樂品牌。 每逢賽季，全球頂尖車手匯聚世上一流賽道，駕馭最快原型電單車競逐，造就舉世最熱血沸騰的體育盛事。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03b113c6-2186-4508-9d93-c4a9a4891cff

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40b635c2-4097-40b8-ab76-6b7f11ff6cf0