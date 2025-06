1000 MIGLIA 2025 : la cinquième et ultime étape a commencé

BRESCIA, Italie, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partis de Parme en direction du nord, les équipages ont effectué les premiers essais sportifs de la journée près de Soragna, dans la région du Bas Parme. Ils ont ensuite traversé le hameau pittoresque de Roncole Verdi pour un contrôle de passage, défilant sous la tour de l’horloge du palais Rocca Pallavicino.

Les résultats mis à jour lors de la 140e épreuve de contre-la-montre placent Vesco-Salvinelli en tête de la course (à bord d’une Alfa Romeo 6C 1750 Ss), après avoir glissé à la deuxième place du classement partiel d’hier. Tous les regards sont désormais tournés vers les Argentins Erejomovich-Llanos (sur Alfa Romeo 6C 1500 Ss), qui tenteront de ravir la victoire aux champions en titre lors de la dernière série d’épreuves. En troisième position, on retrouve l’équipage Tonconogy-Ruffini au volant de son Alfa Romeo 6C 1750 Gs Spider.

Quatre ans après sa dernière visite, la Flèche Rouge a fait son retour à Crémone, qui a accueilli l’événement en plein centre-ville avec un contrôle de passage organisé sur la Piazza del Comune, juste devant le majestueux Duomo di Santa Maria Assunta. Avant de quitter Crémone, les 1000 Miglia 2025 ont également traversé pour la première fois la ville de Soncino pour un contrôle de passage devant la Rocca Sforzesca et la dernière et décisive série d’épreuves de contre-la-montre.

Le contrôle horaire d’Orzinuovi, autre nouveauté de cette édition, marquera le retour du convoi dans la région de Brescia. Suivront ensuite le passage par le centre de Pontoglio, le retour pour la deuxième année consécutive à Palazzolo, qui accueillera un contrôle de passage, puis le passage par les centres historiques d’Adro et d’Erbusco où les équipages défileront devant le siège du Consorzio Franciacorta.

Après les magnifiques panoramas de Franciacorta, viendra le tour des contrôles de passage de Travagliato et de Gussago, après quoi les équipages prendront enfin la direction de Brescia. Vers 11h00, les bolides modernes du Ferrari Tribute commenceront à arriver dans la Ville des 1000 Miglia, tandis qu’environ une heure plus tard, ce sera au tour des voitures électriques de la 1000 Miglia Green et des 430 joyaux classiques des 1000 Miglia 2025 de faire leur entrée.

Au terme de ce parcours de 1 900 kilomètres, c’est sous les acclamations d’une foule enthousiaste que les équipages défileront, comme le veut la tradition, le long de la mythique rampe de Viale Venezia.

Service de presse

+393316133162

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91750a28-90e7-439a-bf21-4d093c137f88