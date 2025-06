Globaler Elektronikverband debütiert; neuer Name hebt IPCs 70-jähriges Erbe als Stimme der 6 Billionen Dollar Elektronikindustrie hervo 

Führender Anbieter von Elektroniknormen und -zertifikaten stellt neue Vision und Mission für die Harmonisierung der Lieferkette und die Interessenvertretung vor und veröffentlicht Studie über globale Handelsströme

BRÜSSEL, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für IPC bedeutet der heutige Tag den Beginn eines neuen Kapitels, da sie offiziell zur Global Electronics Association wird. Dies reflektiert ihre Rolle als Sprachrohr der Elektronikindustrie. Geleitet von der Vision „Bessere Elektronik für eine bessere Welt“, widmet sich die Global Electronics Association (electronics.org) der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und der Förderung eines beschleunigten Wachstums durch die Zusammenarbeit mit mehr als 3.000 Mitgliedsunternehmen, Tausenden von Partnern und Dutzenden von Regierungen auf der ganzen Welt.

„Die Unterstützung und Zustimmung des Vorstands zu dieser Umwandlung zeigt, dass wir gemeinsam erkannt haben, dass sich die Elektronikindustrie grundlegend verändert hat. Der Verband hat sich weit über seine Anfänge im Bereich der Leiterplatten hinaus entwickelt - wir ermöglichen KI, autonome Fahrzeuge, Kommunikation der nächsten Generation und vieles mehr", sagte Tom Edman, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Global Electronics Association und Präsident und CEO von TTM Technologies. „Während wir unseren Weg mit unserem neuen Namen weitergehen, werden wir unsere Bemühungen fortsetzen und verstärken, Partnerschaften zwischen Regierungen und Industrien aufzubauen, neue Investitionen zu fördern, Innovationen in der gesamten Branche voranzutreiben und Unterbrechungen in der Elektroniklieferkette zu minimieren.“

Im Rahmen seiner neuen Aufgabe erhöht der Verband seine Ressourcen, um die Interessenvertretung zu stärken, den Einblick in die Branche zu vertiefen und die Kommunikation mit den Interessengruppen zu verbessern - alles mit dem Ziel, die Elektronikindustrie voranzubringen und zu fördern. Um eine widerstandsfähige und wachsende Lieferkette zu fördern, vertritt der Verband das gesamte Ökosystem der verschiedenen Teilsektoren, die zu dieser komplexen Branche beitragen.

„Die Elektronik ist heute das Rückgrat aller Industrien, was die Lieferkette für die Wirtschaft, Regierungen und das tägliche Leben von entscheidender Bedeutung macht“, sagte Dr. John W. Mitchell, Präsident und CEO der Global Electronics Association. „Unser neuer Auftrag und unsere neue Vision versetzen uns in die Lage, enger mit der Industrie und unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um für die Bedeutung der Elektronik in unserer sich ständig verändernden Welt einzutreten.“

Die Global Electronics Association wird die Marke IPC für die Normen und Zertifizierungsprogramme der Branche beibehalten, die für die Gewährleistung von Produktzuverlässigkeit und -konsistenz unerlässlich sind.

Globale Elektronik-Handelsströme

Die Global Electronics Association veröffentlichte außerdem eine Studie über die Handelsströme der weltweiten Elektronikindustrie, die inzwischen mehr als ein Fünftel des weltweiten Warenhandels ausmacht. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Die Lieferketten in der Elektronikbranche sind weltweit stärker integriert als in jeder anderen Branche und übertreffen sogar den Automobilsektor an grenzüberschreitender Komplexität.

Der Handel mit Vorprodukten wie Halbleitern und Steckverbindern übersteigt inzwischen den Handel mit Fertigprodukten wie Smartphones und Laptops. Der weltweite Elektronikhandel wird sich im Jahr 2023 auf 4,5 Billionen US-Dollar belaufen, davon allein 2,5 Billionen US-Dollar für Komponenten.

Führende Exporteure wie China, Vietnam und Indien gehören zu den am schnellsten wachsenden Importeuren von elektronischen Vorprodukten, was die tiefe gegenseitige Abhängigkeit in der globalen Elektronikproduktion unterstreicht.

Diese gegenseitige Abhängigkeit stellt die Durchführbarkeit von Strategien zur Verlagerung und Entkopplung in Frage, da die aufstrebenden Exportmächte auf Komponenten aus der ganzen Welt angewiesen sind.

Mitchell schloss: „Unsere Analyse der Handelsströme unterstreicht, dass nicht Autarkie, sondern Widerstandsfähigkeit die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit im Elektronikzeitalter ist. Kein einzelnes Unternehmen oder Land kann auf sich allein gestellt sein. Die Komplexität des Elektronik-Ökosystems erfordert Zusammenarbeit und Partnerschaft mit anderen. Die Global Electronics Association ist dazu da, durch die Zusammenarbeit von Industrie, Regierung und Interessenvertretern eine vitale und florierende globale Elektroniklieferkette zu schaffen."

Globale Aktivitäten zur Unterstützung der gesamten Wertschöpfungskette

Die von der Global Electronics Association unterstützte Elektronik-Wertschöpfungskette - vom Design bis zum Endprodukt - umfasst Erstausrüster, Halbleiter, Leiterplatten, Montage- und Fertigungsdienstleistungen, Kabelbäume, Materialien und Ausrüstungslieferanten. Der Verband hat Niederlassungen in Belgien, China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Mexiko, Taiwan und den Vereinigten Staaten und ist in Dutzenden weiterer Länder vertreten, um seine Mitglieder zu unterstützen.

Über die Global Electronics Association

Die Global Electronics Association ist die Stimme der Elektronikindustrie und arbeitet mit mehr als 3.000 Mitgliedern, Tausenden von Partnern und Dutzenden von Regierungen zusammen, um eine widerstandsfähigere Lieferkette zu gewährleisten und das Wachstum der Branche zu fördern. Wir setzen uns für fairen Handel, intelligente Regulierung und regionale Fertigung ein und informieren über Branchenpraktiken, verwertbare Informationen und technische Innovationen, um die Zukunft zu stärken. Der Verband arbeitet weltweit mit Regierungen und Unternehmen zusammen, um eine vertrauenswürdige und florierende Elektronikindustrie zu fördern. Die Organisation, die früher unter dem Namen IPC bekannt war, bedient einen Markt mit einem Volumen von 6 Billionen US-Dollar und verfügt über Niederlassungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa sowie in Nord- und Lateinamerika. Erfahren Sie mehr unter electronics.org.

Contact:

Global Electronics Association – Europe

globalelectronics-eu@golin.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d245e078-4a14-42eb-b999-a98d2c7cdb94