글로벌 전자 협회(Global Electronics Association) 공식 출범 – 새로운 명칭으로 6조 달러 규모인 전자 산업을 대표하는 IPC의 70년 역사 계승

전자 표준 및 인증 분야 선도 기관으로서 새로운 비전과 사명 선포

공급망 조화 촉진 및 정책 제안 강화 <<글로벌 무역 흐름 연구 결과 >>발표

일리노이주 배넉번, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IPC는 글로벌 전자 협회(Global Electronics Association) 로 새롭게 공식 출범하며, 전자 산업의 대표 기관으로서 새로운 챕터를 시작합니다. 글로벌 전자 협회는 "Better electronics for a better world"라는 비전을 중심으로 두고 전 세계 3,000개 넘는 회원사, 수천 개의 파트너, 수십 개의 정부 기관과 협력하여 공급망 회복력 강화 및 산업 성장 지속화를 추진합니다.

협회 이사회 의장, TTM 테크놀로지스(TTM Technologies) 사장 겸 CEO인 톰 에드먼(Tom Edman) 이 말했습니다. "이사회가 이러한 변화를 지지하고 승인했다는 것은, 우리 모두가 전자 산업의 혁신적인 변화를 인식하고 있음을 보여줬습니다. 협회는 인쇄회로기판(PCB) 분야에서 시작된 것을 넘어서 이제는 AI, 자율주행 자동차, 차세대 통신 등 다양한 분야에서 확장해 왔습니다. 우리는 새로운 이름으로 앞으로 나아갈 길을 계획하며 정부와 산업 간 파트너십을 더욱 강화하고, 새로운 투자를 촉진하고, 업계의 혁신을 이끌고, 전자 산업 공급망의 리스크를 최소화하는 데 주력할 것입니다."

글로벌 전자 협회는 새로운 사명의 일환으로, 전자 산업 발전과 위상 강화를 목표로 삼아 정책 제안 활동을 강화하고, 산업 통찰력을 넓히고, 이해관계자와의 소통 확대에 더 많은 자원을 투입하고 있습니다. 협회는 회복력과 지속 성장을 갖춘 전자 산업의 공급망을 옹호하기 위해 이 복합 산업에 기여하는 다양한 구성 부문들로 이루어진 생태계 전체를 대표하여 노력합니다.

글로벌 전자 협회 사장 겸 CEO인 존 W. 미첼(Dr. John W. Mitchell) 박사는 이렇게 말했습니다. “오늘날 전자 기술은 모든 산업의 중추가 되었으며 전자 산업의 공급망이 경제, 정부 및 일상생활에 매우 중요하 역할을 하게 됩니다. 우리의 새로운 사명과 비전은 끊임없이 변화하는 세상 속에서 산업계 및 전세계 회원사와의 더욱 깊은 협력을 통해 전자 산업의 중요성을 널리 알릴 수 있는 계기가 될 것입니다."

글로벌 전자 협회는 제품의 신뢰성과 일관성을 보장하는 데 필수적인 산업 표준과 인증 프로그램을 IPC 브랜드로 유지 운영합니다. IPC 교육 재단은 전자 재단 (Electronics Foundation)으로 명칭이 변경되어 전자 산업의 인재 문제 해결에 지속적으로 집중합니다.

세계 전자 무역 흐름

글로벌 전자협회는 또한 전 세계 전자 산업의 무역 흐름에 관한 연구 결과를 발표했으며, 이는 현재 전자 산업이 전 세계 상품 무역에서 5달러 중 1달러 이상을 차지하고 있다고 했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

전자 산업 공급망은 다른 어떤 산업보다도 더 글로벌 통합 되어있으며 국경을 넘은 복잡성 측면에서 자동차 산업 조차를 초월합니다.

반도체 및 커넥터와 같은 부품의 무역량이 스마트폰, 노트북 등 완제품 무역량 보다 많습니다. 2023년 전자 제품 전체 무역 규모는 4.5조 달러이며, 그중 부품이2.4조 달러에 달했습니다.

중국, 베트남, 인도 등 주요 수출국이 가장 빠르게 성장하는 전자 부품 수입국에 속하다는 것이 글로벌 생산 체계의 상호 의존성을 강조하고 있습니다.

신흥수출국들은 부품처럼 전 세계 무역의 구성 요소를 의존하기때문에 이러한 상호 의존성은 리쇼어링(생산기지 본국 회귀)이나 디커플링 전략의 실현 가능성에 의문을 제기합니다.

이에 대해 미첼 사장은 다음과 같이 결론을 지었습니다: "우리의 무역 흐름에 대한 분석 결과에서, 전자 시대의 경쟁력 핵심은 자급자족이 아니고 공급망의 회복력이라는 점을 강조했습니다.

어떤 기업이나 국가도 홀로 설 수 없습니다. 복잡한 전자 생태계는 협력과 파트너십 없이는 존재할 수 없습니다. 글로벌 전자 협회는 산업, 정부, 이해관계자 간 협력을 통해 강건하고 활기찬 글로벌 전자 공급망을 구축하는 데 앞장서겠습니다."

전반적인 가치 사슬을 지원하는 글로벌 운영 체계

글로벌 전자 협회가 지원하는 전자 산업의 전반적인 가치 사슬은 설계부터 최종 완성품까지 이르기에 원제품 제조사(OEM), 반도체, 인쇄회로기판(PCB), 조립 및 제조 서비스, 하네스, 소재 및 장비 공급업체 등을 포괄합니다. 협회는 벨기에, 중국, 독일, 인도, 일본, 한국, 말레이시아, 멕시코, 대만, 미국을 포함한 많은 국가에 지사를 운영하며, 전 세계 수십 개국에서 회원사를 지원하고 있습니다.

글로벌 전자 협회 소개

글로벌 전자 협회는 전자 산업의 대변인으로서, 전 세계 수천 개의 회원사 및 파트너와 협력하여 공급망 회복력을 강화하고 산업 성장을 촉진합니다. 우리는 공정 무역, 스마트 규제, 지역 제조를 옹호하며, 미래를 강화하기 위해 현업 실무, 실행 가능한 인텔리전스, 기술 혁신에 대한 교육합니다. 협회는 신뢰받고 번영하는 전자 산업으로 촉진 하기위해 전세계 정부 및 기업들과 협력합니다. 기존의 IPC이름으로 6조 달러 규모의 시장을 대표하고, 아시아 태평양, 유럽, 북미 및 중남미 지역에 사무소를 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 [electronics.org] 에서 확인하세요.

