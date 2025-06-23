全球電子協會（Global Electronics Association）正式亮相，新名稱承繼IPC 70年來作為6兆美元電子產業權威機構的歷史

台北, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日，IPC正式更名為全球電子協會（Global Electronics Association），開啟全新篇章，同時反映其作為全球電子產業領導者的定位。受「引領卓越電子，共創美好世界」的願景引領，全球電子協會（electronics.org）致力於透過與超過3,000家會員企業、數千個合作夥伴，及數十個政府機關的合作，強化供應鏈韌性，推動產業快速成長。

「董事會對本次轉型的支持與認可，充分體現了我們的共識：電子產業已發生根本性的變革。協會的服務範疇早已超越創立初期專注的印刷電路板領域──我們正積極賦能人工智慧、自動駕駛、新世代通訊，及更多新興領域。」全球電子協會董事會主席暨迅達科技（TTM Technologies）總裁兼執行長Tom Edman表示，「隨著我們以全新名稱描繪未來方向，我們將持續深化與政府及產業的夥伴關係，促進投資、驅動產業創新，與降低電子供應鏈中斷風險。」

作為全新使命的一環，全球電子協會正加大資源投入，以強化倡議、深化產業洞察，並增進與利害關係人的溝通──一切旨在推動整體產業的進步與升級。為打造堅韌且持續成長的供應鏈，協會代表了涵蓋多元細分領域、促進這複雜產業發展的完整生態系。

全球電子協會總裁兼執行長John W. Mitchell博士指出：「電子產品如今已是各產業的支柱，使其供應鏈對經濟、政府與日常生活至關重要。我們全新的使命與願景，將使我們能與全球產業及會員更緊密地合作，以提倡電子產品在這持續變動的世界中的重要性。」

全球電子協會將保留IPC作為業界標準與認證計畫的品牌，其對於確保產品可靠性與一致性至關重要。原IPC教育基金會現已更名為電子基金會（Electronics Foundation），並將持續著重於解決電子產業面臨的人才挑戰。

全球電子產業貿易流向

全球電子協會同時發佈了全球電子產業貿易流向的研究，該產業目前已佔全球商品貿易總額的五分之一以上。主要發現包括：

電子供應鏈的全球整合度遠超其他產業，跨境複雜性甚至超越汽車產業。

半導體與連接器等中間投入品的貿易額，已超過智慧型手機與筆記型電腦等成品。2023年，全球電子產品貿易總額達4.5兆美元，其中零組件就佔了2.4兆美元。

中國、越南、印度等主要出口國，同時也是電子中間投入品進口成長最快的國家，顯示全球電子製造的高度相互依賴性。

這種相互依存的關係，使得回流製造與供應鏈脫鉤等策略在可行性上面臨挑戰，因為新興出口國仍高度仰賴來自全球的零組件供應。

Mitchell總結道：「我們的貿易流向分析強調，電子時代的競爭力基礎在於供應鏈的韌性，而非自給自足。任何單一企業或國家都無法獨立運作。電子產業生態系的複雜性，需要仰賴與他者的合作及夥伴關係。全球電子協會致力於透過促進產業、政府與利害關係人之間的合作，共同打造一個充滿活力且持續成長的全球電子供應鏈。」

全球布局支持完整價值鏈

全球電子協會支持從設計到成品的完整電子產業價值鏈，涵蓋原始設備製造商、半導體、印刷電路板、封裝與製造服務、線束、材料及設備供應商。協會在比利時、中國、德國、印度、日本、南韓、馬來西亞、墨西哥、台灣及美國皆設有營運據點，並在數十個國家擁有業務布局，以支持其會員。

關於全球電子協會

全球電子協會是全球電子產業的代表，與數千家會員企業及合作夥伴合作，以確保供應鏈韌性，並推動產業成長。我們倡議公平貿易、智慧法規監管、區域製造能力，並推廣產業標準、實用洞察和技術創新，以賦予產業更好的未來。協會與全球各地的政府和企業合作，以推動值得信賴且繁榮的電子產業的腳步。前身為IPC，全球電子協會有服務價值6兆美元的產業市場的歷史，並於亞太、歐洲、北美及拉丁美洲設有辦公據點。欲了解更多資訊，歡迎造訪www.electronics.org。

Contact:

Global Electronics Association – 台灣

globalelectronics-tw@golin.com

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