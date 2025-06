Galapagos benoemt Aaron Cox als Chief Financial Officer

Voormalig CFO van Horizon vervoegt Galapagos met diepgaande expertise in internationale bedrijfsfinanciering, fusies en overnames, bedrijfsontwikkeling en strategisch leiderschap

Mechelen, België; 23 juni 2025, 07:30 CET; gereglementeerde informatie - voorwetenschap - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag de benoeming aan van de heer Aaron Cox als Chief Financial Officer, met ingang van 7 juli 2025. De heer Cox volgt de heer Thad Huston op, die tot 31 juli 2025 bij het bedrijf zal blijven om een soepele overdracht te ondersteunen.

Aaron heeft meer dan twintig jaar ervaring als leidinggevende op het gebied van biotechnologie, kapitaalmarkten en fusies en overnames/bedrijfsontwikkeling. Meest recentelijk was hij Executive Vice President en Chief Financial Officer bij Horizon Therapeutics plc, waar hij een centrale rol speelde bij de overname van het bedrijf door Amgen ter waarde van $28 miljard. Daarvoor was Aaron Head Corporate Development en Chief of Staff van de CEO van Horizon en ondersteunde hij de strategie voor de kapitaalmarkten, de uitvoering van fusies en overnames en de transformatie van het bedrijf tot een volledig geïntegreerde biotech. Zijn eerdere carrière omvatte senior functies in investment banking.

“We zijn verheugd Aaron te verwelkomen bij Galapagos,” zei Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “Aaron wordt een belangrijke partner in het versnellen van de groei van onze pijplijn via business development en het gericht inzetten van onze middelen door gedisciplineerd financieel beheer. Zijn ervaring als dealmaker en in het leiden van een wereldwijde financiële organisatie maken hem tot een onschatbare aanwinst voor Galapagos, terwijl we onze transformatie voortzetten met als doel een betekenisvolle impact te hebben op het leven van patiënten wereldwijd.”

Aaron zal de functies Finance, Accounting, Tax, Procurement, Communications en Investor Relations leiden en toetreden tot het Directiecomité van Galapagos. Als CFO zal hij ook nauw samenwerken met het leiderschap en de Raad van Bestuur om transacties uit te voeren om een nieuwe pijplijn van innovatieve geneesmiddelen op te bouwen en een waarde-maximaliserend alternatief te vinden voor de celtherapie-activiteiten.

“Ik ben verheugd om op dit cruciale moment bij Galapagos aan de slag te gaan,” aldus Aaron Cox, inkomend CFO van Galapagos. “Ik kijk ernaar uit om samen met Henry en het getalenteerde team het volgende hoofdstuk van het bedrijf vorm te geven, waarde te creëren voor onze aandeelhouders en zinvolle innovaties voor patiënten te bevorderen.”

Aaron behaalde een bachelordiploma in financiën aan de University of Notre Dame en voltooide zijn MBA aan de University of Chicago Booth School of Business.

In verband met deze benoeming zal Galapagos nieuwe restricted stock units (RSU’s) en inschrijvingsrechten uitgeven.

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf met activiteiten in Europa, de VS en Azië, toegewijd aan het verbeteren van patiëntuitkomsten door baanbrekende wetenschap en innovatie, met als doel meer levensjaren en een betere levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ons doel is om te voldoen aan de huidige medische behoeften en om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media:

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603







media@glpg.com Investeerders:

Glenn Schulman

+1 412 522 6239







ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat Toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "anticiperen", "verwachten", "plannen", "schatten", "zullen", "voortzetten", "nastreven", "voornemen", "toekomst", "potentieel", "zouden kunnen", "duiden op", "vooruit" en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de aangekondigde overgang van leiderschap en wijzigingen in ons Directiecomité en belangrijke medewerkers. Toekomstgerichte verklaringen gaan gepaard met bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Galapagos wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de mogelijkheid dat Galapagos problemen zal ondervinden bij het behouden of aantrekken van talent, dat de overgang van ons leiderschap verstorend kan zijn voor onze bedrijfsvoering, risico's met betrekking tot ons vermogen om effectief kennis over te dragen tijdens deze overgangsperiode, evenals de risico's en onzekerheden die worden genoemd in Galapagos' jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2024 dat is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de daaropvolgende deponeringen bij de SEC. Alle verklaringen anders dan verklaringen over historische feiten zijn verklaringen die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of wijzigingen in verwachtingen weer te geven, tenzij dit specifiek vereist is door wet- of regelgeving.

