Après leur passage à l’Académie navale de Livourne, les pilotes du Rallye 1000 Miglia 2025 se dirigent vers Parme

BRESCIA, Italie, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après s’être reposés et restaurés à Pontedera à l’issue d’un parcours de 240 kilomètres effectué dans la matinée, les pilotes ont de nouveau rejoint la ligne de départ pour un contrôle horaire de début d’étape établi sur le pont de la Via Vittorio Veneto. Le cortège a ensuite fait ses adieux au berceau du constructeur Piaggio à l’occasion d’un rituel de passage organisé dans le centre-ville, pour poursuivre sa route en direction du littoral de Livourne, la huitième épreuve moyenne de cette course 2025 étant fixée dans le quartier de Valle Benedetta.

Après avoir parcouru quelques kilomètres, les pilotes ont fait leur entrée à l’Académie navale de Livourne où les attendait le plus haut responsable de la Marine italienne, à savoir le Chef d’état-major et Amiral Emilio Credendino, au volant d’une 1947 Fiat 1100 Monviso. La série d’épreuves de contre-la-montre prévue au cœur de l’Académie désignera le vainqueur du Trophée Marina Militare du Rallye 1000 Miglia 2025.

Le classement mis à jour lors de la 115ᵉ épreuve de contre-la-montre confirme le binôme Vesco-Salvinelli à bord d’une Alfa Romeo 6C 1750 Ss en tête de la course. Jusqu’ici solidement installés en deuxième position, les coureurs Erejomovich et Llanos au volant d’une Alfa Romeo 6C 1500 Ss ont cédé la place à leurs compatriotes Tonconogy et Ruffini et leur 6C 1750 Gs Spider.

Le cortège a ensuite gagné Viareggio, au cœur de la région toscane de Versilia en longeant le Viale dei Tigli pour se soumettre à 5 nouveaux contre-la-montre et à un contrôle d’étape organisé près de la plage. En remontant la côte tyrrhénienne, les pilotes ont traversé les centres-villes de Pietrasanta et de Forte dei Marmi, étapes incontournables du parcours.

Au coucher du soleil, ils attaqueront les lacets du col de la Cisa en hommage aux exploits de leurs héroïques prédécesseurs d’antan, où les attendent une série de dix épreuves contre-la-montre et la dernière épreuve moyenne de l’édition 2025 du rallye 1000 Miglia.

À l’issue de la descente du col de la Cisa, les pilotes rejoindront Parme par la rue Stradone Martiri della Libertà et se rendront sur la Piazza Giuseppe Garibaldi pour un contrôle horaire de fin d’étape.

Service de presse

+393316133162

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a61a375-d869-4ca6-8df3-ff4e22022fee