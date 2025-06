Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen SEBinvest

Hermed offentliggøres et opdateret samleprospekt for Investeringsforeningen SEBinvest.

Prospektet er opdateret som følge af, at en række af foreningens afdelinger samt andelsklasser pr. dags dato har skiftet navn.

Navneændringerne for andelsklasserne fremgår af tabellen nedenfor:

ISIN Tidligere navn Nyt navn Børsnoteret (x) DK0060811776 AKL SEB Europa Aktier SRI I AKL SEB Europa Aktier I DK0060159135 AKL Kreditobligationer (Euro) SRI P AKL Kreditobligationer (Euro) P x DK0060812584 AKL Kreditobligationer (Euro) SRI I AKL Kreditobligationer (Euro) I DK0061806049 AKL Nordamerika Aktier SRI Akkumulerende I AKL Nordamerika Aktier Akkumulerende I

Der er ligeledes gennemført en fusion, som afspejles i prospektet, mellem to af foreningens afdelinger, US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) AKL og US High Yield Bonds (Columbia) AKL med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Investorerne i andelsklasserne i den ophørende afdeling er dermed blevet overflyttet til andelsklassen i den fortsættende afdeling, AKL US Hield Yield Bonds (Columbia) I, ISIN: DK0060812907. Ombytningsforholdet meddeles, når det foreligger.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.



For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.







Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SEBinvest

Attachment