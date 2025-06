Børsmeddelelse: Børsprospekt samt meddelelse om formue og antal investorer i andelsklasserne Horizon3 Innovation Akk., kl n og Hammers Fonde - Forsvar, kl n under Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggør hermed opdateret fællesprospekt.

Opdateringen sker som følge af, at to nye andelsklasser optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 25. juni 2025.

Nedenfor findes oplysninger om andelsklassernes investorer, antal udstedte beviser samt formue pr. d.d.

Andelsklasse ISIN Antal investorer Antal cirkulerende andele Formue DKK Horizon3 Innovation Akk., kl n





DK0064081178





10





45.660





4.577.415 Hammers Fonde – Forsvar, kl n





DK0064081418





11





96





96.192

Prospektet er vedhæftet.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Nina Trolle Boldt, adm. direktør

Fundmarket A/S

