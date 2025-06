Bitget lanza por tiempo limitado la actualización PRO+2 de su programa PRO para potenciar a los operadores institucionales y de gran volumen

VICTORIA, Seychelles, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, anunció una promoción para subir de nivel a PRO+2 por tiempo limitado junto con el anuncio de Bitget PRO, un programa mejorado diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes institucionales y los operadores de alta frecuencia. Destinada a los usuarios que cumplan los requisitos, la promoción refuerza el compromiso de Bitget de ofrecer a los operadores profesionales mejores tarifas, infraestructura prioritaria y ventajas exclusivas.

El programa Bitget PRO presenta un sistema dinámico por niveles concebido para agilizar el acceso institucional a comisiones más bajas, límites API optimizados, servicios exclusivos de préstamo y custodia, y límites ampliados para el retiro de fondos. Con el auge de las operaciones algorítmicas e institucionales, Bitget PRO sirve como una capa de infraestructura dedicada que facilita las estrategias complejas y la eficiencia del capital.

“Los operadores institucionales están dando forma al futuro de las finanzas digitales mediante la precisión y la escala. Bitget PRO se ha creado para apoyar sus ambiciones al ofrecerles una infraestructura avanzada y acceso fluido a herramientas financieras adaptadas”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Nuestra actualización por tiempo limitado de PRO+2 es nuestra manera de recibir a los participantes de alto nivel al programa con una fricción mínima, ofrecer beneficios superiores y mostrar nuestro compromiso continuo de apoyar el crecimiento institucional en criptomonedas”.

La promoción para subir de nivel a PRO+2 estará en vigor del 2 de julio al 31 de agosto de 2025 y aumentará al instante el poder para operar tanto de los usuarios nuevos como de los ya existentes. Los operadores subirán dos niveles en función de su volumen de operaciones en junio, mientras que los nuevos usuarios podrán solicitar el mismo ascenso al presentar pruebas de su actividad de operaciones anterior o de sus tenencias de activos antes del 15 de agosto de 2025 (GMT+8). Por ejemplo, los operadores aprobados que actualmente están clasificados como PRO3 pasarán a recibir tarifas y ventajas PRO5. Esta promoción permite a los usuarios que reúnan los requisitos acceder antes que nunca a las ventajas del nivel PRO6, que incluyen descuentos en las comisiones de máximo nivel, mayor liquidez y apoyo institucional personalizado. Otras ventajas son las estructuras de mejores comisiones en operaciones al contado y de futuros, el aumento en los límites de los tipos API, el aumento en los límites de retiro de fondos, la gestión flexible de subcuentas y el acceso directo al equipo de API para asistencia en tiempo real de Bitget.

El programa Bitget PRO se asigna de forma automática todos los días a las 9:00 a. m. (UTC+8) y su calificación se basa en el volumen de operaciones de la API de 30 días del usuario. El programa PRO1 y superiores requieren que al menos un 20 % de las operaciones se hagan a través de API. Los usuarios que no cumplan con estos requisitos volverán a pasar al nivel VIP. Esta estructura permite una movilidad fluida a la vez que recompensa la actividad y el compromiso técnico.

A principios de este año, Bitget reforzó su oferta institucional con el lanzamiento de los préstamos institucionales, que permite un apalancamiento de hasta 5 veces más en las operaciones al contado. Mejoras adicionales, como las cuentas unificadas y servicios extrabursátiles (OTC) mejorados, reflejan el compromiso de Bitget de apoyar a los operadores profesionales con soluciones flexibles y seguras.

Para más detalles acerca de la promoción para subir de nivel a Bitget PRO+2, visite aquí. Para más detalles acerca del programa de Bitget PRO en general, visite la página oficial del programa Bitget PRO y envíe sus consultas a institution@bitget.com.

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma. Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

