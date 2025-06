Le programme Bitget PRO lance une mise à niveau PRO+2 à durée limitée afin de stimuler les traders institutionnels et à haut volume

VICTORIA, Seychelles, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce une promotion à durée limitée de mise à niveau PRO+2 , parallèlement à l’annonce du lancement de Bitget PRO, un programme amélioré conçu pour répondre aux besoins des clients institutionnels et des traders à haute fréquence. Destinée aux utilisateurs éligibles, cette promotion renforce l’engagement de Bitget à offrir aux traders professionnels des tarifs plus avantageux, une infrastructure prioritaire, ainsi que des avantages exclusifs.

Le programme BitgetPRO introduit un système dynamique à plusieurs niveaux conçu dans le but de simplifier l’accès des clients institutionnels à des frais réduits, des limites d’API optimisées, des services exclusifs de prêt et de garde, et des plafonds de retrait revus à la hausse. Avec l’essor du trading algorithmique et institutionnel, Bitget PRO sert de couche d’infrastructure dédiée qui facilite les stratégies complexes et l’optimisation du capital.

« Les traders institutionnels sont en train de façonner l’avenir de la finance numérique en termes de précision et d’évolutivité. » En leur offrant une infrastructure avancée et un accès transparent à des outils financiers sur mesure, Bitget PRO est véritablement conçu pour les accompagner dans leurs ambitions », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Notre offre à durée limitée de mise à niveau PRO+2 est notre façon d’accueillir les participants de haut niveau dans le programme avec un minimum de frictions, tout en leur donnant accès à des avantages de niveau supérieur et en démontrant notre engagement continu à soutenir la croissance institutionnelle dans le secteur de la cryptographie. »

La promotion de mise à niveau PRO+2 aura lieu du 2 juillet au 31 août 2025 et permettra d’augmenter instantanément la puissance de trading des utilisateurs, qu’ils soient nouveaux ou existants. En fonction de leur volume de transactions du mois de juin, les traders bénéficieront d’une mise à niveau sur deux niveaux, tandis que les nouveaux utilisateurs pourront bénéficier du même coup de pouce en soumettant une preuve de leur activité de trading passée ou de leurs actifs détenus avant le 15 août 2025 (GMT+8). Par exemple, les traders approuvés qui se trouvent actuellement au niveau PRO3 bénéficieront des tarifs et avantages du niveau PRO5. Cette promotion permet aux utilisateurs éligibles de débloquer des avantages jusqu’au niveau PRO6 plus tôt que jamais, dont notamment des réductions de frais de niveau supérieur, une liquidité accrue et un accompagnement institutionnel personnalisé. Les avantages supplémentaires incluent des structures tarifaires améliorées pour les opérations au comptant et à terme, des limites de taux API plus élevées, des plafonds de retrait revus à la hausse, une gestion flexible des sous-comptes ainsi qu’un accès direct à l’équipe API de Bitget pour pouvoir bénéficier d’une assistance en temps réel.

Le programme Bitget PRO est automatiquement attribué chaque jour à 9h00 (UTC+8), la qualification requise étant basée sur le volume de transactions API de l’utilisateur sur une période de 30 jours. Les niveaux PRO1 et supérieurs nécessitent au moins 20 % des transactions via API. Les personnes qui ne répondent pas à ces critères reviendront aux niveaux VIP. Cette structure permet de bénéficier d’une mobilité particulièrement fluide tout en récompensant l’activité et l’engagement technique.

Plus tôt cette année, Bitget a renforcé son offre institutionnelle avec le lancement du prêt institutionnel qui permet d’obtenir un effet de levier jusqu’à 5x sur les transactions au comptant. Des mises à niveau supplémentaires, notamment les comptes unifiés et les services OTC améliorés, témoignent de l’engagement de Bitget à soutenir les traders professionnels en leur proposant des solutions flexibles et sécurisées.

Pour tout complément d’information sur la promotion de mise à niveau Bitget PRO+2, cliquez ici. Pour obtenir de plus amples informations sur le programme Bitget PRO en général, consultez la page officielle du programme Bitget PRO et envoyez vos demandes de renseignements à institution@bitget.com.

