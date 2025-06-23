Bitget PRO 计划推出限时 PRO+2 升级服务，旨在为高交易量及机构交易者提供强大助力

维多利亚，塞舌尔, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 企业 Bitget 宣布推出限时 PRO+2 Level Upgrade Promotion（PRO+2 等级升级活动 ），同时发布 Bitget PRO 升级计划，旨在满足机构客户和高频交易者的需求。 该促销活动面向符合条件的用户，强化了 Bitget 的承诺，即以更优惠的费率、优先基础设施和专属福利为专业交易者赋能。

Bitget PRO 计划引入了一个动态分级系统，旨在简化机构客户获取更低费率、优化的 API 限额、专属贷款和托管服务以及更高提币限额的流程。 随着算法交易和机构交易的兴起，Bitget PRO 作为专属基础设施层，有效支持复杂策略并提升资本效率。

“机构交易者正在通过精准性和规模化塑造数字金融的未来。 Bitget PRO 旨在支持他们的雄心壮志——提供先进的基础设施与无缝接入定制化金融工具的渠道，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 说道。 “我们的限时 PRO+2 升级计划，旨在以最低门槛欢迎顶级参与者加入其中，为其解锁卓越权益，同时彰显我们持续支持加密货币领域机构业务发展的承诺。”

PRO+2 Level Upgrade Promotion 将从 2025 年 7 月 2 日持续到 8 月 31 日，为新老用户即时提升交易能力。 交易者将根据其 6 月份的交易量提升两个级别，新用户可以在 2025 年 8 月 15 日（GMT+8）之前提交过去的交易活动记录或资产持有证明，申请同等升级权益。 例如，目前被批准为 PRO3 级的交易者将升级为 PRO5 级，享受 PRO5 级的费率和权益。 此次促销活动让符合条件的用户能够比以往更早解锁最高 PRO6 级别的权益，包括顶级费率折扣、更深度的流动性以及个性化的机构支持。 额外福利包括现货和期货交易费率结构优化、更高的 API 调用频率限额、提币额度增加、子账户灵活管理权限以及专属 Bitget API 团队实时支持通道。

Bitget PRO 计划每日上午 9:00（UTC+8）自动分配，资格评定基于用户 30 天的 API 交易量。 PRO1 及以上级别要求至少 20% 的交易通过 API 进行。 未达标准的用户将退回到 VIP 级别。 这一机制在激励交易活跃度与技术参与度的同时，实现了等级体系的无缝流动性。

今年早些时候，Bitget 推出了机构贷款服务，使现货交易的杠杆率最高可达 5 倍，从而加强了其机构服务。 包括统一账户和增强型场外交易服务在内的其他升级，体现了 Bitget 致力于以灵活、安全的解决方案支持专业交易者的承诺。

有关 Bitget PRO+2 Level Upgrade Promotion 的更多详情，请访问此处。 如需了解 Bitget PRO 计划的整体信息，可访问 Bitget PRO 计划官方页面，或直接发送咨询至 institution@bitget.com。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛（LALIGA） 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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