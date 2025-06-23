Bitget PRO 計劃推出限時 PRO+2 升級，全力加強支援高交易量及機構交易者

維多利亞，塞舌爾, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈推出限時 PRO+2 升級推廣活動，並同步發表 Bitget PRO 升級計劃，旨在滿足機構客戶及高交易量交易者的需要。 是次活動為合資格用戶而設，彰顯 Bitget 致力為專業交易者提供更優惠費率、優先基礎設施及獨家權益的承諾。
Bitget PRO 計劃採用動態分級制度，讓機構交易者更易獲取更低費率、優化 API 限額、專屬借貸與託管服務及更高提現上限。 隨著演算法交易及機構交易的興起，Bitget PRO 以專屬基礎架構層為定位，協助實現精妙策略部署，並提升資本效率。
Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「機構交易者正以精準操作及規模效應塑造數碼金融未來。 Bitget PRO 為協助實現其抱負而應運而生——提供先進基礎設施及無縫銜接的定制金融工具。 是次限時 PRO+2 升級活動，讓我們以極低門檻歡迎頂尖參與者加入計劃——解鎖至尊福利，展現我們持續支持機構投資者在加密領域發展的承諾。
PRO+2 升級活動將於 2025 年 7 月 2 日至 8 月 31 日火熱舉行，讓新舊用戶立即提升交易實力。 交易者將根據 6 月交易量直接晉升兩級，新用戶則可在 2025 年 8 月 15 日 (GMT+8) 或之前提交往績交易記錄或持倉證明來申請同等升級， 例如現有 PRO3 等級用戶通過審核後，便可躍升至 PRO5 等級費率及福利。 是次推廣活動讓合資格用戶史無前例地提前解鎖高達 PRO6 等級權益，包括頂級費率折扣、優化流動性及個人化機構支援。 其他優惠包括現貨期貨費率結構優化、API 頻率限制提升、提現額度增加、靈活子賬戶管理及直通 Bitget API 團隊獲取即時支援。
Bitget PRO 計劃每日上午 9:00 (UTC+8) 自動評定，根據用戶最近 30 天 API 交易量評定等級。 若要達到 PRO1 或更高等級，用戶須確保至少 20% 交易經 API 完成， 未達準則的用戶將降回 VIP 等級。 此架構實現無縫流動，同時獎勵用戶活躍交易和採用技術。
今年較早時，Bitget 推出機構借貸服務，提供現貨交易最高 5 倍槓桿支援，強化機構服務體系。 統一賬戶及場外交易服務升級等各項舉措，體現 Bitget 致力為專業交易者獻上靈活安全解決方案的承諾。
有關 Bitget PRO+2 升級推廣活動的更多詳情，請瀏覽此處。 至於 Bitget PRO 計劃的概括詳情，請瀏覽 Bitget PRO 計劃頁面，並直接電郵至 institution@bitget.com 查詢。
關於 Bitget
Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。
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