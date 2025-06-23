Bitget PRO 計劃推出限時 PRO+2 升級，全力加強支援高交易量及機構交易者

維多利亞，塞舌爾, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈推出限時 PRO+2 升級推廣活動，並同步發表 Bitget PRO 升級計劃，旨在滿足機構客戶及高交易量交易者的需要。 是次活動為合資格用戶而設，彰顯 Bitget 致力為專業交易者提供更優惠費率、優先基礎設施及獨家權益的承諾。

Bitget PRO 計劃採用動態分級制度，讓機構交易者更易獲取更低費率、優化 API 限額、專屬借貸與託管服務及更高提現上限。 隨著演算法交易及機構交易的興起，Bitget PRO 以專屬基礎架構層為定位，協助實現精妙策略部署，並提升資本效率。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「機構交易者正以精準操作及規模效應塑造數碼金融未來。 Bitget PRO 為協助實現其抱負而應運而生——提供先進基礎設施及無縫銜接的定制金融工具。 是次限時 PRO+2 升級活動，讓我們以極低門檻歡迎頂尖參與者加入計劃——解鎖至尊福利，展現我們持續支持機構投資者在加密領域發展的承諾。

PRO+2 升級活動將於 2025 年 7 月 2 日至 8 月 31 日火熱舉行，讓新舊用戶立即提升交易實力。 交易者將根據 6 月交易量直接晉升兩級，新用戶則可在 2025 年 8 月 15 日 (GMT+8) 或之前提交往績交易記錄或持倉證明來申請同等升級， 例如現有 PRO3 等級用戶通過審核後，便可躍升至 PRO5 等級費率及福利。 是次推廣活動讓合資格用戶史無前例地提前解鎖高達 PRO6 等級權益，包括頂級費率折扣、優化流動性及個人化機構支援。 其他優惠包括現貨期貨費率結構優化、API 頻率限制提升、提現額度增加、靈活子賬戶管理及直通 Bitget API 團隊獲取即時支援。

Bitget PRO 計劃每日上午 9:00 (UTC+8) 自動評定，根據用戶最近 30 天 API 交易量評定等級。 若要達到 PRO1 或更高等級，用戶須確保至少 20% 交易經 API 完成， 未達準則的用戶將降回 VIP 等級。 此架構實現無縫流動，同時獎勵用戶活躍交易和採用技術。

今年較早時，Bitget 推出 機構借貸服務 ，提供現貨交易最高 5 倍槓桿支援，強化機構服務體系。 統一賬戶 及場外交易服務升級等各項舉措，體現 Bitget 致力為專業交易者獻上靈活安全解決方案的承諾。

有關 Bitget PRO+2 升級推廣活動的更多詳情，請瀏覽 此處 。 至於 Bitget PRO 計劃的概括詳情，請瀏覽 Bitget PRO 計劃頁面 ，並直接電郵至 institution@bitget.com 查詢。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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