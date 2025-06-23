Jetoptera تنفذ الاختبار الأولي (FETT) للضاغط التوربيني FTC-250 خلال معرض باريس الجوي 2025

باريس, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- بمناسبة المشاركة الأولى لشركة Jetoptera في معرض باريس للطيران 2025 (Paris Air Show 2025)، تفخر الشركة بالإعلان عن الانتهاء الناجح للاختبار الأول للمحرك التوربيني المُصمّم لتشغيل الطائرات من طراز J-500. يعدّ J-500 نظام طائرات شحن بدون طيار مصمم للإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) ويحمل حمولة تصل إلى 500 رطل، تعمل Jetoptera على تطويره بالتعاون مع شركة التكنولوجيا Eanan Al Samma، لصالح سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمّ تنفيذ اختبار المحرك الأول (FETT) في مرافق شركة VAN DER LEE Turbo Systems في مدينة زاندام في هولندا. يشكّل هذا الضاغط التوربيني بقوة 250 كيلو واط، المكوّن الأساسي لنظام الدفع السائل (Fluidic Propulsive System™)، وهو محرك ثنائي المحور يستخدم ضاغطاً توربينياً مستقلاً، متّصل ميكانيكياً بضاغط محوري ذات مرحلتين، ومصمّم لتوليد كلّ من معدلات التدفق ونسب الضغط المناسبة التي تضمن تشغيل نظام الدفع السائل (™FPS) بكفاءة. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور Andrei Evulet، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في شركةJetoptera, Inc. : "خلال اختبار FETT، أثبت نظام بدء التشغيل أنه يعمل بشكل سلس، وأنه يتميز بقابلية تشغيل موثوقة للغاية عند اختباره في وضع المحرك المروحي التوربيني (turbofan). تمّ تجهيز بنية المحرك استناداً إلى هذا التكوين، لمراقبة الضغط ودرجة الحرارة وقوة الدفع الناتجة. ومع انتهاء هذه المرحلة من الاختبار، تتمثّل الخطوة التالية في إعداد جداول بيانية لأداء الضاغط التوربيني، يليها دمج الضاغط مع نظام الدفع السائل (™FPS) وتثبيه في هيكل طائرة J-500."

تم تطوير النموذج الأولي لطائرات J-500 بشكل أساسي لخدمة أسواق الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتم تزويد هذا النموذج بنظام الدفع السائل الفريد (™FPS) لتنفيذ عمليات شحن بدون طيار مدعومة بنظام الإقلاع والعبوط العمودي (VTOL)، لتوفير سرعة منقطعة النظير وموثوقية عالية مع تقليل الضوضاء الناتجة عن المحركات، بفضل نظام الدفع المبتكر. هذا وبفضل نهج ’النمطية في التصميم‘ الذي يتيح تقسيم الوظائف، يمكن تشغيل مكونات نظام FTC-250 بتعاقب في وضعيات المحرك النفاث التوربيني والمحرك المروحي التوربيني ونظام الدفع السائل (™FPS).

تحرص كلّ من شركة Jetoptera, Inc. وشركة Eanan Al Samma على توجيه الشكر إلى شركتي Parametric Solutions, Inc. وشركة VAN DER LEE Turbo Systems على دعمهما الحيوي والأساسي في تصميم البنية الفريدة للضاغط التوربيني FTC-250 وتصنيعه في وقت قياسي.

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن هذا البيان الصحفي، يُرجى التواصل مع:

Todd Newton

البريد الالكتروني: todd@jetoptera.com

الموقع الالكتروني لشركة Jetoptera, Inc.: https://www.jetoptera.com

"فيسبوك": https://www.facebook.com/Jetoptera/

"لينكدإن": https://www.linkedin.com/company/jetoptera/posts/?feedView=all

يمكنكم الاطلاع على الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي عبر الرابط الالكتروني التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd349ff9-08de-40f2-bf9f-00550debd034