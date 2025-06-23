Jetoptera 亮相 2025 年巴黎航展，成功完成 FTC-250 首台发动机测试

巴黎, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 值此 Jetoptera 首次亮相 2025 年巴黎航展之际，我们自豪地宣布，已成功完成 J-500 首台发动机测试。J-500 是 Jetoptera 与 Eanan Al Samma 携手为阿联酋市场打造的一款 500 磅级垂直起降货运无人机系统。

首台发动机测试 (FETT) 在荷兰赞丹的 VAN DER LEE Turbo Systems 工厂进行了评估。 这款 250 千瓦的涡轮压缩机是 Fluidic Propulsive System™（FPS™，流体推进系统）的核心部件，它是一款双轴发动机，采用自由涡轮，通过机械耦合的方式与两级轴流压缩机相连，旨在产生 FPS™ 所需的适当流量和压力比。 Jetoptera Inc. 首席执行官兼首席技术官 Andrei Evulet 博士表示：“在涡轮风扇模式下运行时，FETT 展现出了非常平稳的启动性能和良好的可操作性。 我们在此配置下对发动机压力、温度和产生的推力进行了监测。 接下来，我们进行了涡轮压缩机的性能测绘，并将其与 FPS™ 一起集成到 J-500 机身上。”

J-500 原型机专为阿联酋和中东及北非市场设计，凭借其 FPS™ 专利推进系统，能以垂直起降的方式执行无人货运任务，并拥有卓越的速度、低噪音和可靠性。 FTC-250 系统的模块化设计使其组件可在涡轮喷气、涡轮风扇和 FPS™ 模式下运行。

Jetoptera 和 Eanan Al Samma 向 Parametric Solutions, Inc. 和 VAN DER LEE Turbo Systems 表示感谢，因为有了他们的鼎力支持，架构独特的 FTC-250 才能够以破纪录的速度完成设计与制造。

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