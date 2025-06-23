Jetoptera 於 2025 年巴黎航空展為 FTC-250 完成首次引擎測試

巴黎, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jetoptera 在 2025 年巴黎航空展首度登場之際，隆重宣佈驅動 J-500 的引擎首測告捷。J-500 是 Jetoptera 與 Eanan Al Samma 聯手為阿聯酋（UAE）市場度身打造，500 磅級別垂直升降（VTOL）的無人機貨運系統。

首次引擎測試 (FETT) 在荷蘭贊丹的 VAN DER LEE Turbo Systems 設施驗收達標。 250 kW 渦輪壓縮機為 Fluidic Propulsive System™ 的核心中樞，創新運用自由渦輪雙軸架構，驅動兩級軸流壓縮機，精準調控 FPS™ 所需的流量及壓力比。 Jetoptera, Inc. 行政總裁暨技術總監 Andrei Evulet 博士指出：「首次引擎測試在渦輪風扇模式下啟動極為順暢，而且操作穩定。 此配置搭載監測儀器，能監控壓力、溫度和推動力。 下一步將繪製渦輪壓縮機性能圖譜，隨後整合 FPS™ 與 J-500 機身。」

J-500 原型機專為阿聯酋及中東北非（MENA）市場而開發，透過獨家 FPS™ 技術實現垂直升降無人貨運任務，其專利推進系統賦予無可比擬的速度、靜音及可靠性能。 FTC-250 系統採用模組化架構，容許其組件於渦輪噴射引擎、渦輪風扇及 FPS™ 模式下運作。

Jetoptera 與 Eanan Al Samma 特別鳴謝 Parametric Solutions, Inc. 及 VAN DER LEE Turbo Systems，以破紀錄速度為 FTC-250 獨特架構提供重大的設計與製造支援。

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