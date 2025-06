Triple Hair Group signe une entente de licence pour le marché brésilien avec Aché

L'entente de licence accorde à Aché les droits exclusifs de vente du médicament sur ordonnance Thérapie-07 de Triple Hair au Brésil.

L'entente comprend des paiements initiaux, des paiements d'étape et des redevances sur les ventes futures potentielles.

Aché est l'une des principales sociétés pharmaceutiques du Brésil, avec une forte présence sur le marché des produits dermatologiques.



MONTRÉAL, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs contre l'alopécie androgénique, est heureuse d'annoncer la signature d'une entente de licence avec Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. (« Aché ») accordant à Aché les droits exclusifs de vente du médicament sur ordonnance Thérapie-07 de Triple Hair au Brésil.

L'entente prévoit dans un premier temps des paiements initiaux et des paiements d'étape. Des revenus supplémentaires seront générés par les redevances provenant des ventes futures potentielles de Thérapie-07 sur le marché brésilien.

« Ce partenariat marque une étape majeure pour Triple Hair », a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction de Triple Hair. « Aché est l’une des principales sociétés pharmaceutiques au Brésil, avec une expertise reconnue dans la commercialisation de produits dermatologiques contre la perte de cheveux. Avec le produit à base de minoxidil le plus vendu au pays, une force de vente bien établie et un vaste réseau de médecins, Aché est idéalement positionnée pour faire croître notre marque au Brésil. »

Selon un rapport publié par Statista, le marché brésilien des soins capillaires est le quatrième plus important au monde, avec un chiffre d'affaires prévu de 6 milliards de dollars américains pour 2025.

À propos d'Aché

Aché est une société pharmaceutique brésilienne fondée il y a près de 60 ans avec pour mission d'améliorer la vie des gens. Leader sur le marché des médicaments sur ordonnance au Brésil, le portefeuille d'Aché comprend également des solutions en matière de médicaments génériques et de produits en vente libre. Ce succès repose sur un engagement envers l'excellence et une attention particulière accordée aux investissements dans la recherche et le développement à l'interne, aux partenariats pour l'innovation ouverte et aux produits sous licence.

Aché est reconnue comme une société de premier plan et une marque de choix parmi les professionnels de la santé brésiliens, avec plus de 350 marques et 900 présentations de médicaments dans plus de 150 catégories thérapeutiques et 30 spécialités médicales. Aujourd'hui, les produits d'Aché sont présents dans plus de 20 pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Europe, en plus de son marché d'origine, le Brésil.

À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs et cliniquement prouvés pour les hommes et les femmes souffrant d'alopécie androgénique. La mission de Triple Hair est de fournir des traitements efficaces de repousse des cheveux sur ordonnance pour un marché mondial mal desservi, évalué à 8,8 milliards de dollars américains en 2023 et qui devrait atteindre 16 milliards de dollars américains d'ici 2030. Triple Hair propose également des produits naturels brevetés de pousse des cheveux en vente libre sous ses marques RIZN™ et Plenty Natural™.

Pour plus d'informations, visitez le site web de la Société, au www.triplehair.ca/fr/investisseurs.

Contact :

Triple Hair Group

Jean-Philippe Gravel

Président et chef de la direction

investors@triplehair.ca

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui sont sujets à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions actuelles de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier de manière significative par rapport aux prévisions actuelles de la direction. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date.