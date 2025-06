Mize y Juniper Travel Technology Amplían su Alianza para Integrar SmartRate y Potenciar la Rentabilidad de las Reservas a Nivel Global

MALLORCA, España, June 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mize, líder global en soluciones fintech para la industria de viajes, amplía su sólida alianza con Juniper Travel Technology, uno de los principales proveedores tecnológicos del sector, a través de la integración de su innovador producto SmartRate en la plataforma global de Juniper Travel Technology.

Gracias a SmartRate, los clientes conectados a Juniper Travel Technology podrán maximizar márgenes, reducir errores en las reservas y mejorar el acceso al inventario, todo ello sin afectar el flujo habitual de reservas.

Transformando la Rentabilidad con Automatización Inteligente

Al aplicar las modalidades de optimización avanzadas de Mize en el momento de la reserva, completamente integradas con las soluciones de Juniper Travel Technology, las empresas de viajes pueden aumentar su rentabilidad en tiempo real sin alterar sus procesos operativos. Esta colaboración garantiza que en cada reserva se seleccione la mejor tarifa, teniendo en cuenta disponibilidad y condiciones del inventario, generando así un mayor valor en ambas plataformas.

Con esta integración, los clientes de Juniper Travel Technology pueden:

Aumentar márgenes mediante optimización automática de tarifas impulsada por Mize

Recuperar reservas con error gracias al reprocesamiento inteligente

Acceder a un inventario más amplio mediante mapeo avanzado y conexiones con socios externos

Mantener un flujo de reservas fluido y sin interrupciones

“Nuestra relación con Juniper Travel Technology siempre se ha basado en un compromiso compartido con la innovación", comentó Cristóbal Reali, VP de Ventas en Mize. “Nos entusiasma poner SmartRate en manos de la red global de socios de Juniper Travel Technology y ayudarles a extraer más valor de cada reserva.”

Más Valor para los Clientes de Juniper Travel Technology

Con esta integración, Juniper Travel Technology refuerza su misión de ofrecer herramientas innovadoras a la industria turística que generen resultados medibles para sus socios globales.

“Esta integración se basa en la sólida relación que hemos construido con Mize a lo largo de los años", expresó Juan Mateos, CEO de Juniper Travel Technology. “Ofrecer SmartRate refuerza nuestra estrategia de incorporar tecnologías de primer nivel a nuestra plataforma.”

Sobre Mize

Mize es una empresa líder en fintech para viajes que ayuda a las compañías del sector a maximizar su rentabilidad mediante automatización inteligente. Con soluciones como SmartRate, Mize permite a las plataformas de viajes mejorar márgenes, recuperar errores y simplificar operaciones sin afectar la experiencia del cliente.

https://mize.tech

Sobre Juniper Travel Technology

Juniper Travel Technology es una empresa global de tecnología para viajes que presta servicio a miles de compañías en todo el mundo. Junto a sus marcas recientemente incorporadas — Dome Consulting, IST Cruise Tech, Lleego, RezMagic y Vervotech — Juniper está marcando el rumbo de la industria travel tech, ayudando a las empresas a crecer más rápido, conectar más y operar con mayor eficiencia.

https://www.ejuniper.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/556b2a4a-ecd3-4700-881b-a13db46c95a8/es