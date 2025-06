BIC : Evolution dans l'équipe de direction de BIC

EVOLUTION DANS L’EQUIPE DE DIRECTION DE BIC

BIC annonce la décision de Chad Spooner de démissionner de son poste de Directeur Financier

Clichy, France – 23 juin 2025 – BIC annonce que Chad Spooner, Directeur Financier, a décidé de quitter ses fonctions à compter du 11 juillet 2025 afin de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Après cinq années de service dévoué, au cours desquelles il a joué un rôle majeur dans l’exécution réussie du Plan Horizon, Chad a choisi de relever un nouveau défi professionnel, qui sera annoncé en temps voulu.

Chad Spooner sera remplacé temporairement par Chris Dayton, Vice-Président Planification et Analyse Financière, qui assurera ses responsabilités pendant la période de transition jusqu’à la nomination d’un successeur permanent.

Gonzalve Bich et le Comité Exécutif souhaitent remercier Chad pour ses contributions et lui souhaitent un succès renouvelé dans ses futures responsabilités.

Gonzalve Bich, Directeur Général, a déclaré :

« Au nom de l’ensemble de l’équipe de direction, je tiens à remercier Chad pour son engagement sans faille et son impact au fil des années. La transformation de la fonction finance qu’il a menée a grandement contribué à la réussite de notre Plan Horizon. Ce fut un vrai privilège de travailler avec Chad et je lui souhaite le meilleur dans son prochain défi. »

Chad Spooner, Directeur Financier, a déclaré :

« Je remercie chaleureusement Gonzalve et toutes les équipes qui ont travaillé avec dévouement pour atteindre les objectifs du Plan Horizon, pour leur soutien constant tout au long de mon mandat. Je suis à la fois fier et reconnaissant d’avoir pris part à cette aventure au cours des 5 dernières années, et je suis convaincu que BIC est bien positionné pour poursuivre sa dynamique avec la nouvelle équipe de direction. »

Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Résultats du 1er semestre 2025 30 juillet 2025 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 28 octobre 2025

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

