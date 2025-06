CREDIT AGRICOLE SA : Indosuez Wealth Management annonce son intention d’acquérir la clientèle « Wealth Management » du groupe BNP Paribas à Monaco

Communiqué de presse

Monaco / Paris, le 23 juin 2025

Indosuez Wealth Management annonce son intention d’acquérir

la clientèle « Wealth Management » du groupe BNP Paribas à Monaco

Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité à Monaco, CFM Indosuez, a signé un accord en vue d’acquérir la clientèle Wealth Management de la succursale à Monaco du groupe BNP Paribas.

Ce projet d’acquisition permettrait à Indosuez Wealth Management d’affirmer sa position de leader sur le marché monégasque sur lequel il est présent depuis 1922.

Avec ce rapprochement, la clientèle Wealth Management du groupe BNP Paribas à Monaco pourra bénéficier d’une continuité dans l’accompagnement qui lui est proposé. Elle bénéficiera de la présence locale des experts au savoir-faire reconnu. Elle aura accès à un continuum de services parmi les plus complets du marché résultant notamment du caractère universel de l’offre de CFM Indosuez en Principauté et de sa position de banque leader. Elle pourra également continuer à bénéficier d’un réseau international, de capacités multiples en matière de financement, d’expertises en corporate finance, fund servicing et gestion, ainsi que de la solidité de Crédit Agricole, 9ème banque mondiale.

Cette opération s’accompagne d’un partenariat commercial avec le groupe BNP Paribas pour accompagner durablement ses clients qui auraient des besoins en Wealth Management à Monaco.

Pour Jacques Prost, Directeur général d’Indosuez Wealth Management : « Ce projet d’acquisition renforcerait notre position à Monaco auprès notamment de la clientèle très fortunée (UHNW). Indosuez poursuit sa stratégie de croissance dans un secteur en pleine consolidation et s’affiche comme un acteur majeur de la gestion de fortune en Europe. »

Mathieu Ferragut, Directeur général de CFM Indosuez Wealth Management et Directeur général adjoint d’Indosuez Wealth Management, ajoute : « Nous nous réjouissons d’accueillir la clientèle Wealth Management du groupe BNP Paribas à Monaco. Notre position de banque leader et de 1er employeur à Monaco s’en trouve renforcée. Nous travaillerons ensemble pour faire de ce rapprochement un succès tant pour les clients que pour les collaborateurs. »

Françoise Puzenat, Directrice Monaco de BNP Paribas déclare : « Nous sommes heureux de l’accord conclu avec CFM Indosuez, acteur reconnu de la Place et disposant de tous les atouts pour assurer la meilleure continuité de service pour nos clients et nos collaborateurs qui le rejoindraient. La cession de l’activité Wealth Management à Monaco s’inscrit dans notre choix stratégique de recentrer nos activités locales sur une seule plateforme. BNP Paribas poursuivra à Monaco le développement de sa ligne de métier de banque commerciale domestique qui regroupe les services de banque corporate, de banque privée et de banque retail. »

La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation préalable des autorités de surveillance concernées, et devrait être réalisée durant le premier semestre 2026.

L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. serait limité.

À propos d’Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 9ème banque au monde par le bilan (The Banker 2024).

Depuis plus de 150 ans, Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, familles, entrepreneurs et investisseurs professionnels pour la gestion de leur patrimoine privé comme professionnel. La banque propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Ses équipes proposent un continuum de services et d’offres intégrant conseil, financement, solutions d’investissement, fund servicing, solutions technologiques et bancaires.

Indosuez Wealth Management rassemble plus de 4 500 collaborateurs dans 16 territoires à travers le monde : en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Dubaï, Abu Dhabi) et au Canada (bureau de représentation).

Avec 215 Milliards d’euros d’actifs clients à fin décembre 2024, Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders européens de la gestion de fortune.

Plus d’informations sur ca-indosuez.com

À propos de CFM Indosuez Wealth Management

Le réseau Indosuez Wealth Management s’incarne à Monaco à travers CFM Indosuez Wealth Management, première banque de la Principauté. Ses racines y remontent jusqu’en 1922, année de sa création par de grandes familles monégasques, dont certaines sont toujours au capital, aux côtés de l’actionnaire majoritaire avec 70%, le groupe Crédit Agricole.

Disposant de la plus grande salle des marchés de Monaco et de 5 agences sur le territoire, ses équipes, formées de près de 400 collaborateurs hautement spécialisés, conjuguent leur connaissance de l’environnement international de la Principauté avec les vastes expertises et possibilités d’action du réseau international d’Indosuez Wealth Management et du groupe Crédit Agricole.

Au-delà de la Gestion de Fortune, première de ses activités, CFM Indosuez Wealth Management sert toutes les clientèles, qu’elles soient investisseurs privés, institutionnels, entreprises ou professionnels.

CFM Indosuez est également la banque de référence sur le Corporate Finance à Monaco.

En 2024, CFM Indosuez a été élue meilleure banque de la Principauté par le magazine international Global Finance pour la huitième année consécutive.

Retrouvez-nous sur cfm-indosuez.mc

À propos de BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management est une banque privée de premier plan à l'échelle mondiale et la première banque privée de la zone euro avec 469 milliards d’euros d'actifs gérés en mars 2025. Présente dans 3 régions (Europe, Asie et Moyen-Orient), elle emploie plus de 6 700 professionnels qui accompagnent les particuliers, les entrepreneurs et les grandes familles dans la protection, la croissance et la transmission de leurs actifs. La banque vise à construire un avenir durable en combinant son expertise et son rayonnement avec l'influence et la volonté d'impact de ses clients.

Retrouvez-nous sur https://wealthmanagement.bnpparibas/fr.htm

