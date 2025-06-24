在 2025 年 1000 Miglia 中，Vesco-Salvinelli 组合驾驶一台 1929 Alfa Romeo 6c 1750 Ss 第六次夺冠

布雷西亚，意大利, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，第 43 届 1000 Miglia（一千英里耐力赛）复刻赛在布雷西亚 (Brescia) 顺利落幕。本届赛事历时 5 天，线路全程长达 1900 公里，吸引了超过 400 台经典老爷车踊跃参加。 此次特别版赛事重现了其在战前史诗级赛事中著名的“数字 8”路线，不仅象征性地贯通南北，也横跨了从亚得里亚海 (Adriatic Sea) 到第勒尼安 (Tyrrhenian) 海岸的东西纵向。

赛事冠军又一次被 Andrea Vesco 和 Fabio Salvinelli 收入囊中——这对搭档驾驶着那台忠实的 Alfa Romeo 6C 1750 Ss 再次问鼎。尽管 Daniel Andres Erejomovich 和 Gustavo Llanos 驾驶着 1929 6C 1500 Ss 紧追不放，甚至在第四比赛日结束时一度登上榜首，但最终仍未能撼动冠军宝座，屈居第二。 Tonconogy-Ruffini 组合驾驶一台 1931 6C 1750 Gs 夺得季军。

Roland Hotz 和 Giordano Mozzi 驾驶一台 F8 Spider 夺得 Ferrari Tribute 1000 Miglia 冠军，Mirco Magni 和 Federico Giavardi 则驾驶一台 Polestar 4 赢得了第七届 1000 Miglia Green 冠军。

一场竞速盛宴，一段时光旅程，一次传承经典的集体礼赞。 Red Arrow 穿越村庄、艺术之城、亚平宁山口与洋溢节庆气氛的广场，将每个赛段都化作意大利风情的一帧生动剪影。 这条路线沿着意大利那些不为人熟知的地理脉络延伸——虽不常见于旅游宣传册，却最能呈现这个国家最真实的灵魂气质。 参赛车队从威尼斯大道 (Viale Venezia) 出发，随后抵达 费拉拉 (Ferrara)，在暮色中见证了埃斯滕塞城堡 (Estense Castle) 的非凡魅力。次日，他们驾车穿越蜿蜒曲折的穆杰洛赛道 (Mugello)，驰骋于风光如画的瓦尔多尔恰 (Val d'Orcia) 大地，最终到达首都。 第三赛段在晨曦中启程，车手们驶离罗马，告别一座座尚在沉睡的宫殿，一路攀上奥尔维耶托 (Orvieto) 和阿雷佐 (Arezzo) 的山巅古城，最终于傍晚时分抵达切尔维亚 (Cervia)。车队由此出发，浩浩荡荡穿越维尔西利亚 (Versilia) 腹地，途经利沃诺海军学院 (Naval Academy of Livorno) 内部，随后翻越历史悠久、曲折蜿蜒的奇萨山口 (Cisa Pass)。 归程途经克雷莫纳 (Cremona)、松奇诺 (Soncino) 和弗兰恰科尔塔 (Franciacorta)，向意大利波河谷 (Po Valley Italy) 致以深情敬意。 经历重重挑战后，赛车与车手最终抵达布雷西亚，迎接他们的是一场盛大的音乐节和如雷般的掌声，为这场被誉为“世界上最美丽的比赛”送上祝贺。 比赛于今天圆满落幕。 但那些经典的画面、熟悉的面庞与澎湃的激情，却将永远留存。

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