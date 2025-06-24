2025 年 1000 Miglia 一千英里耐力賽：Vesco 與 Salvinelli 組合駕駛 1929 年款 Alfa Romeo 6c 1750 Ss 第六度封王

布雷西亞，意大利, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歷經 5 天競速、1900 公里賽程及超過 400 輛古董車極速奔馳，重新上演的第 43 屆 1000 Miglia 一千英里耐力賽今日於布雷西亞圓滿落幕。 本屆特別版重現戰前傳奇賽事的「8 字形」賽道，既象徵性地串聯南北，更從亞得里亞海至第勒尼安海岸貫穿東西。

衛冕冠軍 Andrea Vesco 與 Fabio Salvinelli 組合駕著可靠的 Alfa Romeo 6C 1750 Ss 再度奪魁，即使 Daniel Andres Erejomovich 與 Gustavo Llanos 組合駕駛 1929 年款 6C 1500 Ss 緊纏不放，甚至在賽事第四天結束時仍位居榜首。 駕駛 1931 年款 6C 1750 Gs 的 Tonconogy 與 Ruffini 組合則摘下季軍。

Roland Hotz 與 Giordano Mozzi 組合駕駛 F8 Spider 稱雄 Ferrari Tribute 1000 Miglia 法拉里致敬一千英里耐力賽，而 Mirco Magni與 Federico Giavardi 組合則在駕駛 Polestar 4 下奪得第七屆 1000 Miglia Green 環保一千英里耐力大賽冠軍。

這既是飛速競賽，也是精彩旅途，更堪稱全民盛典。 紅箭穿越村莊、藝術之城、亞平寧山隘及節慶廣場，將每個賽段化為意式風情剪影。 賽道沿著意大利的微細脈動延伸下去——那些不常出現在旅遊指南的角落，卻最能展現意大利的靈魂精髓。 從威尼斯大道出發後，車隊抵達費拉拉，感受埃斯特城堡的暮色魅幻；翌日穿越穆傑羅彎道及歐奇亞谷地，抵達首都。 第三日破曉時分，車隊離開沉睡中的羅馬宮殿群，攀至奧爾維耶托與阿雷佐，於夜幕降臨前抵達切爾維亞。接著駛過維西利亞腹地的壯麗路線，既有穿越利弗諾海軍學院的奇景，也有西薩山口傳奇彎道的考驗。 回程賽段致敬意大利波河河谷：克雷莫納、松奇諾、弗蘭恰科爾塔。 終點站布雷西亞以音樂節及配得上「世上最美的賽車盛事」的歡呼喝彩迎接車隊。 今日賽事雖已落幕， 但那些畫面、表情及激情永不褪色。

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