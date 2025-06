Bitget jetzt aktiv auf dem Sahyog-Portal von I4C zur Unterstützung der indischen Strafverfolgung

NEU-DELHI, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, ist ab sofort offiziell auf Indiens Sahyog-Portal präsent. Dieses Portal ist eine zentrale Schnittstelle des Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C). Das Sahyog-Portal ermöglicht eine direkte und strukturierte Kommunikation zwischen Strafverfolgungsbehörden und Anbietern digitaler Dienste. Dieser Schritt stärkt die Zusammenarbeit zwischen Plattformen für virtuelle Vermögenswerte und den indischen Behörden, die Cyberkriminalität bekämpfen.

Über das zentralisierte Sytems des Portals können Strafverfolgungsbehörden rechtliche Anfragen zur Offenlegung von Daten gemäß Abschnitt 94 des Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) und Abschnitt 79(3)(b) des Information Technology Act stellen. Diese Regelungen ermöglichen es den indischen Behörden, bei laufenden Ermittlungen digitale Beweise, Nutzerdaten und Transaktionsaufzeichnungen von Anbietern anzufordern. Mit der Integration von Bitget können solche Anfragen künftig über einen etablierten, sicheren und gesetzeskonformen Kanal abgewickelt werden.

Weltweit agierende Börsen werden aktiv in das Sahyog-System eingebunden, um die Ermittlungsmöglichkeiten zu verbessern und Verfahrensverzögerungen zu reduzieren. Neben Bitget wurden auch weitere große globale Plattformen in das Sahyog-System integriert, um dessen Robustheit weiter zu erhöhen. Das Hauptziel ist es, Ermittlern einen gebündelten Zugang zu wichtigen Daten zu verschaffen, der eine schnelle und effektive Durchsetzung von Maßnahmen in Fällen mit virtuellen Vermögenswerten ermöglicht.

Bitget hat in den letzten Monaten mehrere Maßnahmen ergriffen, um sich an die regionalen Compliance-Rahmenbedingungen in wichtigen Märkten anzupassen – Indien nimmt dabei eine besonders strategische Rolle ein. Die Teilnahme an offiziellen Portalen der Strafverfolgungsbehörden, wie dem Sahyog-Portal, zeigt Bitgets proaktive Haltung bei der Einhaltung lokaler regulatorischer Vorgaben. Dies steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel der Börse, ein transparentes und verantwortungsbewusstes Umfeld für den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu schaffen – besonders vor dem Hintergrund der weltweit verschärften Kontrolle von Kryptotransaktionen.

„Verantwortungsbewusstes Handeln in allen Rechtsordnungen hat für Bitget weiterhin oberste Priorität. Die regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte in Indien entwickeln sich schnell, und die Angleichung an Initiativen wie Sahyog ist ein wichtiger praktischer Schritt nach vorne. „Bitget wird weiterhin konstruktiv mit den lokalen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Systeme die rechtlichen und technischen Anforderungen erfüllen, um solche Behörden bestmöglich zu unterstützen“, so Hon NG, Chief Legal Officer bei Bitget.

Mit dem Wachstum des globalen Sektors für digitale Vermögenswerte gewinnt die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Krypto-Dienstleistern und Regierungen an Bedeutung, um nachhaltig und regelkonform zu agieren. Die Integration in Rahmenwerke wie Sahyog ermöglicht es Börsen wie Bitget, zeitnah und strukturiert auf rechtliche Anfragen zu reagieren. So werden Reibungsverluste bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit minimiert und sichergestellt, dass Strafverfolgungsbehörden Zugang zu den nötigen Tools zur Sammlung digitaler Beweise haben.

Indiens zunehmende Bemühungen um eine formelle Regulierung des Umgangs mit virtuellen Vermögenswerten rücken die Rolle ausländischer Börsen, die innerhalb seiner Grenzen operieren, verstärkt in den Fokus. Die Einhaltung von Datenoffenlegungsvorschriften und die aktive Teilnahme an Plattformen wie Sahyog werden voraussichtlich eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der künftigen Zusammenarbeit zwischen Krypto-Unternehmen und nationalen Behörden spielen. Die Aufnahme von Bitget in die Liste der globalen Unternehmen, die über Sahyog erreichbar sind, verdeutlicht die zunehmende internationale Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Gleichzeitig bietet Bitget Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen , Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Früher als BitKeep bekannt, ist Bitget Wallet eine führende Non-Custodial-Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt. Sie ermöglicht Multi-Chain-Handel, Staking, Zahlungen sowie den direkten Zugang zu mehr als 20.000 dApps – alles auf einer Plattform, ergänzt durch fortschrittliche Swap-Funktionen und umfassende Marktanalysen. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte sind Schwankungen unterworfen und können eine erhebliche Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen .