Les données définitives de l’étude PEARL menée par Teva en conditions réelles confirment l’efficacité à long terme d’AJOVY® (frémanézumab) pour la prévention de la migraine chronique et épisodique

L’analyse finale de l’étude PEARL ciblée sur la prévention de la migraine en conditions réelles a été présentée au 11ᵉ congrès de l’Académie européenne de neurologie (le congrès EAN 2025) qui s’est tenu à Helsinki 1,2

Le frémanézumab a montré une efficacité durable ainsi qu’un profil d’innocuité et de tolérabilité favorable au cours de la période d’étude de deux ans 1,2

L’observance des injections est restée élevée tout au long de l’étude (~90 %), tandis que plus de 75 % des patients ont participé à l’étude jusqu’à son terme1



TEL-AVIV, Israël, 24 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) annonce ce jour que l’analyse finale de l’étude paneuropéenne de phase IV PEARL portant sur la prévention de la migraine montre qu’AJOVY (frémanézumab), un anticorps monoclonal anti-PRGC (peptide relié au gène calcitonine), a présenté une efficacité durable sur une période de deux ans en réduisant la fréquence, la durée et la gravité des épisodes migraineux chez les patients souffrant de migraine chronique et épisodique.1

Les données définitives présentées au dernier congrès de l’Académie européenne de neurologie (le congrès EAN 2025) organisé à Helsinki, confirment que les critères d’évaluation primaires et secondaires sont atteints.1 D’après les conclusions des chercheurs, les résultats soulignent l’efficacité durable et les solides taux d’observance des injections pour le traitement à long terme par frémanézumab dans la prévention de la migraine.1

« Au cours des deux dernières années, nous avons observé les avantages du frémanézumab pour la prévention durable de la migraine et son effet positif sur les résultats des patients » indique Messoud Ashina, professeur et directeur de l’unité de recherche sur la migraine humaine au Danish Headache Center and Department of Neurology. « L’étude PEARL a fourni de précieux éclairages, et non seulement sur le rôle essentiel que le frémanézumab peut jouer dans la prévention de la migraine, mais aussi sur l’importance des études en conditions réelles pour enrichir nos connaissances et façonner la pratique clinique. »

L’étude PEARL, une étude observationnelle en conditions réelles d’une durée de 24 mois, a évalué les effets du frémanézumab dans la prévention de la migraine chez 1 140 patients, principalement des femmes (représentées à 87,25 %), dont 33,1 % souffraient de migraine épisodique (ME) et 66,9 % de migraine chronique (MC). L’étude finale a montré que plus de 66 % des patients atteints de ME et 51,6 % de ceux souffrant de MC ayant atteint le critère d’évaluation primaire, à savoir une réduction de ≥ 50 % du nombre de jours de migraine mensuels (JMM) au cours des 6 premiers mois de traitement, ont bénéficié d’une prévention durable de la migraine pendant plus de 24 mois. Les taux d’observance des injections sont restés élevés tout au long de l’étude (~90 %), et plus de 75 % des participants sont allés jusqu’au bout de l’étude, soit 854 sur 1 129.1

Les chercheurs ont également remarqué que le frémanézumab présentait un profil d’innocuité et de tolérabilité à long terme favorable, et cohérent avec le profil d’innocuité connu issu des analyses intermédiaires et des essais contrôlés randomisés de l’étude PEARL. Ce constat justifie la poursuite de son utilisation clinique pour la prévention de la migraine.2

« L’analyse finale de l’étude PEARL en conditions réelles confirme à nouveau l’efficacité à long terme et le profil d’innocuité du frémanézumab dans le traitement préventif de la migraine chronique et épisodique » souligne Pinar Kokturk, docteur en médecine, vice-président et responsable des activités médicales pour l’Europe chez Teva. « Ces données apportent des preuves précieuses en conditions réelles quant au bénéfice clinique durable du frémanézumab, en particulier chez une population qui souffre des conséquences lourdes de la maladie et qui a besoin d’un traitement préventif. La migraine étant la deuxième cause de handicap dans le monde,3 il est essentiel que les autorités sanitaires se tournent vers les traitements ciblant la voie PRGC pour améliorer les résultats des patients. »

Notes de l’éditeur

L’étude PEARL (Pan-European Real-World study), une étude prospective et observationnelle de phase IV d’une durée de deux ans, étudie l’efficacité d’AJOVY® (frémanézumab) chez 1 140 patients souffrant de migraines chroniques ou épisodiques. Le frémanézumab est un anticorps monoclonal humanisé (AMH) qui cible de manière sélective la voie du peptide lié au gène de la calcitonine (PRGC). Sur les 1 140 participants recrutés, 1 129 ont participé à l’analyse d’efficacité (ME : 33,1 % ; MC : 66,9 % ; 87,2 % de femmes). Les participants éligibles sont des adultes souffrant de ME ou de MC et recevant du frémanézumab pour la prévention de la migraine, ayant consigné quotidiennement leurs maux de tête dans un registre avant et pendant toute la durée de l’étude. Le critère d’évaluation primaire était la proportion de participants présentant une réduction de ≥ 50 % du nombre de jours de migraine mensuels (JMM) pendant la période de 6 mois suivant le début de l’administration du frémanézumab. Les critères d’évaluation secondaires au cours des 1 à 24 premiers mois comprenaient la variation moyenne du nombre de JMM par rapport aux valeurs de base, l’observance du traitement (participants ayant pris la dose prescrite dans un délai de ± 5 jours par rapport à la posologie mensuelle/trimestrielle prévue, par injection) et la persistance de la maladie.

À propos de l’injection d’AJOVY® (frémanézumab-vfrm)

AJOVY est indiqué pour la prophylaxie de la migraine chez les adultes souffrant d’au moins 4 jours de migraine par mois. AJOVY est disponible sous la forme d’une injection unidose de 225 mg/1,5 ml en seringue préremplie ou, dans certains pays, en stylo prérempli. Deux options posologiques sont disponibles : 225 mg une fois par mois administrés en injection sous-cutanée (posologie mensuelle), ou 675 mg tous les trois mois (posologie trimestrielle), administrés en trois injections sous-cutanées. AJOVY peut être administré par un professionnel de santé ou à domicile par le patient lui-même ou un aidant. Aucune dose initiale n’est nécessaire pour débuter le traitement.

Vous trouverez des informations sur AJOVY ciblées pour l’Europe ici.

À propos de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) est un leader du secteur biopharmaceutique unique et d’envergure mondiale, qui couvre tout le champ de l’innovation pour fournir des médicaments fiables aux patients du monde entier. Depuis plus de 120 ans, l’engagement de Teva en faveur de l’amélioration de la santé n’a jamais faibli. Aujourd’hui, le réseau mondial de l’entreprise permet à ses 37 000 employés répartis sur 57 marchés de faire avancer la santé en développant les médicaments de demain tout en encourageant la production de génériques et de biomédicaments. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins des patients, d’aujourd’hui et de demain, et à avancer ensemble grâce à une science curative, en nous inspirant des personnes que nous aidons. Pour en savoir plus sur la manière dont Teva s’engage dans l’amélioration de la santé, consultez le site www.tevapharm.com.

