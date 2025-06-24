小国瞄准气候投资者，以颁发公民身份吸引其助力推动世界变革

新西兰奥克兰, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最小共和国的领导人发表宣言称：“我们不会坐等海浪冲毁我们的家园和基础设施”。不久前，该国以第 29 届联合国气候大会 (COP29) 为平台启动了全球最具创新性的气候韧性计划。

瑙鲁总统 Nauru David Adeang 继续说道：“当世界还在讨论该采取何种行动应对气候变化时，我们必须率先采取积极举措，以确保国家的未来安全。”

作为由直面气候变化最前线的发展中国家组成的“易受气候影响脆弱国家论坛”(Climate Vulnerable Forum) 成员，瑙鲁政府正在向全球投资者发出呼吁，邀请他们参与一项雄心勃勃的解决方案。这不仅关乎瑙鲁自身的未来，更着眼于助力全球应对气候危机。

该国正着手启动一项应对气候变化的国家级改革计划，除了解决粮食和水资源安全等问题外，还包括“高地倡议”(Higher Ground Initiative)——该倡议旨在将几乎全国的人口从沿海迁往地势更高的内陆地区。

这是一项宏大的计划。 有人或许会觉得它大胆激进。 该计划耗资巨大。

然而，负责通过一项面向气候投资者和创业者的公民身份项目来筹集绝大部分资金的负责人表示，全球已有众多人士表达了希望成为“气候公民”的浓厚兴趣。

新西兰人 Edward Clark 在国际银行、金融犯罪和合规领域积累了丰富经验，正因如此，瑙鲁政府任命他为瑙鲁经济与气候韧性公民身份项目的首席执行官。

Clark 先生表示，与那些饱受争议的投资入籍项目不同，瑙鲁对本项目实行严格管理，旨在“重塑外界对易受气候影响的脆弱国家的固有认知”。

他强调：“我们希望那些热衷于全球未来的人士成为我们的公民，因为我们的目标是将瑙鲁从一个被动接受气候资金的对象，转变为推动气候创新的策源地。”

他的言外之意是，瑙鲁有望成为典范样板，展示如何建设真正可持续的社区及其所依赖的基础设施。

他表示：“气候领域的创业者可以与瑙鲁携手，共同制定全新解决方案。

生态创业者可获得必要的种子资金，用于研发创新技术和解决方案。与此同时，瑙鲁则将成为这些高性价比全新方案的试验基地，双方实现互利共赢。”

Clark 先生表示，尽管该公民身份项目尚属新举，但外界反响热烈，让他倍感振奋。

他说：“我们收到了来自世界各地的公民身份申请，这些申请者希望投身气候韧性建设，为一项更具远见的事业贡献力量。”