小國招攬氣候投資者成為公民，共創全球變革

紐西蘭奧克蘭, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「我們不會坐等浪潮沖毀家園及基礎建設」，全球最小共和國的領袖在該國以 COP29 為契機推出全球最創新的氣候韌性計劃後鄭重聲明。

諾魯總統 David Adeang 續說：「在世界仍在爭論氣候行動之際，我們必須主動出擊捍衛國家未來。」

作為由氣候變遷前線的發展中國家組成的「氣候脆弱國家論壇」(Climate Vulnerable Forum) 的成員，諾魯政府正敦促世界各地投資者加入這項不僅惠及本國而更造福全球的大膽方案。

諾魯正在推行應對氣候變遷的國家革新計劃，除了解決糧食及水資源安全等問題以外，更包括「高地計劃」(Higher Ground Initiative)——將近乎全國人口從沿海遷往內陸高地。

此計劃工程浩大，也許有人會說實屬大膽之舉，且耗資巨大。

然而，負責透過針對氣候投資者及企業家的獨特公民計劃籌措大部分資金的領頭人指出，世界各地已有很多人對成為「氣候公民」表達濃厚興趣。

紐西蘭人 Edward Clark 在國際銀行業、金融犯罪及合規領域資歷深厚，這正是諾魯政府任命他擔任諾魯經濟與氣候韌性公民身份計劃 (Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program) 行政總裁的原因。

Clark 先生表示，與某些引發爭議的投資公民身份計劃不同，嚴格管控的諾魯計劃旨在「改寫氣候脆弱國家的敘事」。

「我們期待心繫地球未來之士成為公民，因為我們的目標是讓諾魯從氣候資金的受援者晉身成氣候創新的培育基地。」

此話意指諾魯將成為真實可持續發展社區及基礎設施開發的典範。

他表示：「氣候企業家可與諾魯攜手共同開創新方案。

環保創業家將獲得必要的啟動資金來開發新技術及方案，而諾魯則能成為測試創新且具成本效益方案的基地。」

Clark 先生指出，雖說此公民身份計劃才剛起步，但各界的熱烈反應令他欣喜不已。

他表示：「我們收到的公民申請來自全球各地，申請者皆願投資氣候韌性建設，參與這項崇高事業。」