Le 24 juin 2025

ALSINOVA, la nouvelle CRO du groupe Astek pour révolutionner les Life Sciences

Le groupe Astek annonce la création de sa filiale CRO ALSINOVA, véritable partenaire stratégique des industriels des Life Sciences. Cette CRO (Contract Research Organization) propose une offre complète de solutions externalisées pour accompagner ses clients dans la recherche clinique et la mise sur le marché de nouvelles solutions de santé. Cette nouvelle marque intègre la force du savoir-faire d’Astek et les expertises héritées des récentes acquisitions stratégiques de Sanoïa, d’IT&M Stats et des activités Life Sciences CRO de Keyrus.

S’appuyant sur la présence internationale d’Astek dans 26 pays et l’expertise de Simelabs en intelligence artificielle, ALSINOVA combine une vision globale avec des ressources locales et globales pour accompagner ses clients dans leurs défis opérationnels et financiers.

Une offre flexible alliant expertise et innovation au service des industriels

Grâce à son approche modulable, sur mesure et centrée sur la technologie, ALSINOVA accompagne ses clients des secteurs de la pharmacie, des biotechnologies, des dispositifs médicaux, de la cosmétique, de l’agroalimentaire et de la santé vétérinaire, à chaque étape du cycle de développement, depuis la phase non-clinique aux études en conditions réelles (Real-World Evidence).

Avec plus de 20 ans d’expérience en externalisation et management d’études (Consulting, Functional Service Provider-FSP, Stand Alone / Full Services), ALSINOVA optimise des fonctions clés telles que les opérations cliniques, les data sciences, les affaires médicales et la supply chain clinique. ALSINOVA intègre également des solutions de digitalisation et d’intelligence artificielle pour améliorer la gestion des données cliniques et accélérer les processus réglementaires. Son expertise couvre notamment l’optimisation de la valorisation des données à chaque niveau du développement des produits de santé, la conduite d’études en vie réelle à grande échelle et l’accompagnement des industriels dans leurs démarches d’audit et de certification auprès des autorités de santé.

Jean-Christophe Franoux, Directeur Exécutif du Groupe Astek en charge des Life Sciences, commente : « Avec ALSINOVA, nous redéfinissons l’externalisation en Life Sciences en proposant un nouveau modèle innovant qui redéfinit les standards des CRO classiques, en intégrant l’apport de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning. Grâce à notre expertise et à l’intégration de technologies avancées, nous offrons aux industriels une approche qui allie agilité, réduction des coûts et continuité opérationnelle. Nos méthodologies éprouvées, notre expertise technologique et de gestion de projet et notre suivi rigoureux garantissent des essais cliniques fluides et fiables, accélérant l’accès aux innovations thérapeutiques. ».

À propos d’ALSINOVA

ALSINOVA est une filiale du Groupe Astek proposant une offre complète de services CRO. ALSINOVA développe des solutions innovantes et sur mesure pour divers secteurs des Life Sciences : pharmaceutique, biotechnologie, dispositifs médicaux, cosmétique, agroalimentaire, santé vétérinaire et établissements de santé. https://alsinova.com

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 10 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 705 m€ en 2024. https://astek.net

