Construction de Défense Canada organise l’édition 2025 de l’Assemblée publique annuelle

OTTAWA, Ontario, 24 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 juillet 2025, Construction de Défense Canada (CDC) tiendra son Assemblée publique annuelle 2025. Lors de cette rencontre, les intervenants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur le rendement et les réalisations de la Société.

Moreen Miller, présidente du conseil d’administration de CDC, Derrick Cheung, président et premier dirigeant, et Marie-Josée Lacombe, vice-présidente, Finances et Ressources humaines, et chef des finances, participeront à cette rencontre.

Les membres du public qui souhaitent visionner la webémission en ligne pourront utiliser le lien qui sera accessible sur le site Web de CDC le jour de l’événement. Toute question peut être envoyée par courriel à l’adresse suivante : APM-APA@dcc-cdc.gc.ca.

Des copies des rapports annuels et trimestriels de CDC sont accessibles sur le site Web de CDC.

À propos de Construction de Défense Canada

Construction de Défense Canada est une société d’État qui fournit des services efficaces et en temps opportun pour la passation de marchés, la réalisation de projets et le soutien complet des infrastructures et des actifs environnementaux tout au long de leur cycle de vie pour assurer la défense du Canada.